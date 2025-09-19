Jemen izveo napade dronovima i raketama na „osjetljive“ izraelske lokacije

U saopštenju u četvrtak, glasnogovornik jemenske vojske, brigadni general Yahya Saree, objavio je da je njegova zemlja izvela „kvalitativnu“ vojnu operaciju protiv „osjetljive vojne mete“ u okupiranoj Yaffi (Tel Aviv), koristeći hipersoničnu balističku raketu pod nazivom „Palestina 2“.

„Operacija je uspješno postigla svoj cilj“, prisiljavajući milione doseljenika da pobjegnu u skloništa i dovodeći do zatvaranja zračnog prostora iznad okupiranih teritorija, rekao je.

Jemenske oružane snage također su izvele operaciju protiv raznih ciljeva u gradu Umm Rashrash, poznatom i kao Eilat, koristeći tri drona, prema saopštenju.

Još jedan dron pogodio je „osjetljivu metu“ u Beer al-Sabeu (Be'er Sheva).

Glasnogovornik je obećao da će Umm Rashrash i dalje biti glavna meta jemenskih operacija odmazde.

„Incidenti i događaji su dokazali da ovaj kriminalni neprijatelj predstavlja prijetnju regiji, utičući i na zemlje i na narode, a njegova opasnost nije ograničena samo na geografiju okupirane Palestine. To zahtijeva da svi snose odgovornost.“

U saopštenju se ponavlja da će se propalestinske operacije Jemena nastaviti sve dok se ne završi izraelska agresija na Gazu i dok se ne ukine opsada.

Jemenska operacija se dogodila nakon što je Izrael u utorak izveo 12 zračnih napada usmjerenih na jemenski lučki grad Hudaydah. Krajem augusta, u izraelskom napadu ubijen je i Ahmed al-Rahawi, koji je bio premijer u administraciji koju vode Huti u Sani.

Napad u četvrtak se dogodio samo četiri dana nakon što su izraelske akcije na glavni grad i sjevernu provinciju al-Jawf ubile preko 40 ljudi.

Od početka genocida u oktobru 2023. godine, jemenske snage su izvele brojne operacije u znak podrške ratom pogođenim stanovnicima Gaze, napadajući ciljeve širom okupiranih palestinskih teritorija, pored ciljanja izraelskih brodova ili plovila koja su se kretala prema lukama na tim teritorijama.