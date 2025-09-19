„Saučesnici u genocidu“: Američki veto na prekid vatre u Gazi izazvao osude

U četvrtak su SAD, jedna od pet stalnih članica Vijeća koje imaju pravo veta, blokirale rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a kojom se poziva na trenutni, bezuvjetni i trajni prekid vatre u Pojasu Gaze, što je šesti takav veto od početka izraelskog genocida prije skoro dvije godine.

„Korištenje veta američke administracije u Vijeću sigurnosti UN-a kako bi se spriječio nacrt rezolucije UN-a kojim se poziva na prekid vatre u Pojasu Gaze predstavlja očigledno saučesništvo i puno partnerstvo u zločinu genocida koji je cionistička okupacija počinila nad palestinskim narodom“, saopćio je Hamas u četvrtak.

Pokret je dodao da je američki veto „zeleno svjetlo za nastavak zločina ubijanja, izgladnjivanja i divljačke kriminalne ofanzive na grad Gazu“.

Cijeneći 10 zemalja koje su predložile nacrt, uključujući Alžir, Dansku i Pakistan, Hamas je pozvao ove zemlje i druge nacije, kao i međunarodne organizacije, da izvrše pritisak na izraelski režim da zaustavi genocidni rat i da izraelske lidere pozovu na odgovornost za njihove zločine protiv Palestinaca.

Nacrt je pozivao na prekid vatre, neograničenu dostavu humanitarne pomoći i obnovu osnovnih usluga u Gazi, navodeći uslove gladi i intenziviranje izraelskih napada. Tekst je također pozvao na poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i izvršio pritisak na izraelski režim da ukloni ograničenja u pristupu pomoći.

Pokret otpora Islamski džihad također je naglasio da američki veto predstavlja "dodatni dokaz da je administracija Trumpa stvarni partner i glavni podstrekač ovih zločina".

Pokret je napomenuo da ono što se događa "predstavlja nepoštivanje ne samo međunarodnih zakona i humanitarnih normi, već i naroda i režima u regiji, koji su podijeljeni između onih koji su nemoćni i onih koji su saučesnici".