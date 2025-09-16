Predsjednik Pezeshkian: Saudijska Arabija snosi „veliku odgovornost“ za jedinstvo muslimana protiv Izraela

Pezeshkian je dao ove komentare na sastanku sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom na marginama hitnog samita šefova islamskih zemalja i Arapske lige u Dohi, Katar, u ponedjeljak.

Događaj se održava kako bi se razgovaralo o formalnom odgovoru na izraelske napade 9. septembra, u kojima je pokušano ubiti vođe palestinskog pokreta otpora Hamas u Dohi.

Iranski predsjednik je naglasio da ako su islamske zemlje "ujedinjene", izraelski režim "neće se usuditi napasti ili izvršiti invaziju na bilo koju muslimansku zemlju", dodajući da Saudijska Arabija može igrati "važnu ulogu na putu jedinstva islamskih zemalja".

Bin Salman je, sa svoje strane, izrazio zadovoljstvo što se odnosi između glavnih islamskih zemalja poput Irana, Saudijske Arabije i Turske proširuju.

Islamske zemlje, naglasio je, moraju postati "dugoročno osnaženije" kako bi mogle "efikasnije braniti svoju nezavisnost i dostojanstvo" u islamskom svijetu i "spriječiti agresiju i ekscese cionističkog režima".

Podvukao je ozbiljnost regionalnih okolnosti i situacije u Palestini, dodajući: "Naš region je u posebnoj situaciji i jačanje saradnje i jedinstva između nas, vas i drugih islamskih zemalja nije izbor, već definitivna potreba."

Na sastanku s egipatskim predsjednikom Abdel Fattahom El-Sisijem, Pezeshkian je izjavio da je jačanje „jedinstva i kohezije među islamskim zemljama“ najefikasniji način za suočavanje s ponavljanjem i nastavkom izraelskih zločina.

Egipatski predsjednik je također istakao potrebu da se islamske zemlje približe jedna drugoj i da „usvoje jedinstven, praktičan stav“ protiv eskalacije izraelskih zločina.

Također je izrazio zadovoljstvo trendom poboljšanja odnosa između dvije zemlje, navodeći da Iran i Egipat imaju dobre kapacitete „da osiguraju obostrane interese, kao i interese drugih naroda u regiji“.

Slično tome, tokom sastanka s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom, Pezeshkian je naglasio da je jedini način suprotstavljanja „divljim zločinima“ Izraela „jedinstvo islamskih zemalja, zauzimanje jedinstvenog stava i poduzimanje praktičnih akcija“.

Pakistanski premijer je, sa svoje strane, pozvao na „koherentan i jedinstven stav“ protiv izraelskih zločina, pozivajući islamske nacije da poduzmu „konsolidovane“ akcije kako bi spriječile daljnju agresiju.

Predsjednik Pezeshkian je, na sastanku s libanskim predsjednikom Josephom Aounom, podvukao da postupci Izraela pokazuju da „nije vezan nikakvim ograničenjima ili granicama“.

Izrazio je žaljenje što zemlje „koje tvrde da brane slobodu i ljudska prava“ ne samo da su ostale nijeme o Gazi, već su izraelskom režimu pružile „vojnu i pravnu podršku“.

Na odvojenom sastanku sa svojim tadžikistanskim kolegom Emomalijem Rahmonom, Pezeshkian je ponovio da Izrael, uz podršku SAD-a i evropskih zemalja, "ne priznaje nikakva ograničenja ili granice za svoje zločine".

Dodao je da samo "jedinstvo i kohezija islamskih zemalja" mogu zaustaviti "mašinu za ubijanje i zločine ovog barbarskog režima".

Predsjednik Rahmon je također podržao Pezeshkianove primjedbe o potrebi jedinstva među islamskim zemljama kako bi se spriječio nastavak izraelskih zločina.