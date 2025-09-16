Demokratija radi za interese vladara, a ne naroda

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - ajetullah Sayyed Sajid Ali Naqvi, šef Vijeća šiitske uleme Pakistana, naglasio je u poruci povodom Međunarodnog dana demokratije: Dok svijet slavi demokratiju, međunarodna zajednica, uključujući Ujedinjene nacije, ignorirala je događaje u Gazi na Bliskom istoku, kontinuirane zločine na Zapadnoj obali i indijske akcije u Južnoj Aziji, koje predstavljaju kršenje osnovnih ljudskih prava.

Izrazio je žaljenje što se takve nepravde ignoriraju, dodajući da je prevladavajuća demokratija u svijetu zasnovana na kapitalističkom sistemu koji, uprkos nekim pozitivnim elementima koji se mogu reformirati, ne služi u potpunosti narodu.

Pakistanski šiitski učenjak nastavio je da je temeljni princip demokratije "vladavina naroda, od naroda i za narod", ali u Pakistanu i nekoliko drugih zemalja ovaj koncept ostaje uglavnom teoretski i na papiru. Do danas, opći izbori u zemlji i dalje su pod znakom pitanja. U ime demokratije, zaštita interesa je učinjena, ali prava ljudi, sloboda izražavanja i transparentnost izbora još nisu riješena.

Sajid Naqvi je naglasio da je cilj obilježavanja Međunarodnog dana demokratije, koji je počeo 2008. godine, podrška i promocija demokratije širom svijeta. Ali stvarnost je da se većinu vremena, zbog interesa, podržavaju diktature umjesto demokratija.

Izražavajući žaljenje zbog stanja demokratije u Pakistanu, rekao je da se u ovoj zemlji ne poštuje ustav, provedba zakona, prioritet parlamenta i poštovanje glasova naroda, a izbori su uvijek bili praćeni pitanjima transparentnosti. Dok se ne garantuje zaštita glasova naroda, demokratija ne može cvjetati.

Šef Vijeća zaključio je naglašavajući da je prava svrha demokratije služiti narodu i poštovati njihovo mišljenje. Islam također naglašava vladu zasnovanu na konsultacijama i međusobnom dogovoru. Hitna potreba vremena je poštovanje glasova naroda kako bi se Pakistan mogao smjestiti u red razvijenih zemalja.