Danas, ko nije s narodom Gaze, nije uz Boga

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - senator Nasser Abbas Jafari, predsjedavajući Skupštine pakistanskog muslimanskog jedinstva, izjavio je na konferenciji "Ljubav prema Velikom Poslaniku (PBUH)": Danas je cijelo čovječanstvo pod pritiskom ugnjetavanja i tiranije i postalo je žrtvom gole i okrutne kulture Zapada.

Dodao je: Zapad je prevario svijet svojim sloganom razvoja i napretka, ali kada se vrijeđa dostojanstvo Svetog Poslanika, otkriva golo i ružno lice svoje kulture.

Senator Raja Abbas nazvao je situaciju u Gazi najočitijim primjerom ove zlokobne stvarnosti, naglašavajući da se Americi i Izraelu ne može vjerovati i da nisu prijatelji muslimana, već njihovi neprijatelji. Njihova kultura je puna prezira prema čovječanstvu, straha, izdaje i nepoštovanja. Danas, svako ko nije uz narod Gaze nije ni s Bogom.

Govoreći o napadu cionističkog režima na Katar, predsjedavajući Pakistanskog vijeća muslimanskog jedinstva dodao je: Amerika je bila direktno uključena u ovaj napad, iako je Katar dao Trumpu avion vrijedan 400 miliona dolara, vođe otpora su poginule kao šehidi.

Raja Nasser je dalje izrazio žaljenje zbog situacije ljudi pogođenih nedavnim poplavama u Pakistanu, rekavši: U ovoj poplavi, nade ljudi su odnesene, a bespomoćni i nezaštićeni su dovedeni u opasnost, ali zbog neefikasnosti i nepoštenja vlade, niko se nije brinuo o njima.