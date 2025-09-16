Španija otkazala ugovor o naoružanju s Izraelom vrijedan 700 miliona eura zbog genocida

Ugovorom otkazanim u ponedjeljak, vrijednim skoro 700 miliona eura, Španija bi kupila raketne bacače izraelske proizvodnje od Elbit Systemsa.

Ovaj potez dolazi nakon što je premijer Pedro Sanchez prošle sedmice najavio da će njegova vlada "zakonski učvrstiti" zabranu prodaje ili kupovine vojne opreme s Izraelom zbog njegove ofanzive u Gazi.

Madrid je također otkazao još jedan ugovor, vrijedan 287 miliona eura, za kupovinu protivtenkovskih raketnih bacača, koji su trebali biti proizvedeni pod licencom izraelske kompanije.

U ponedjeljak je Sanchez također pozvao na zabranu učešća Izraela u međunarodnim sportovima zbog rata u Gazi.

Izrazio je "duboko divljenje" hiljadama demonstranata koji su u nedjelju u Španiji prisilili na prekid završne etape Vuelte a Españe, jedne od najvećih biciklističkih utrka na svijetu.

Odnosi između Španije i izraelskog režima već su bili napeti, jer se Madrid pojavio kao jedan od najžešćih evropskih kritičara genocida u Gazi.

Premijer Sanchez nedavno je proglasio niz mjera za koje je rekao da imaju za cilj sprječavanje izraelskog genocida u Gazi.

Mjere su uključivale zabranu ulaska "svim onim ljudima koji direktno učestvuju u genocidu, kršenju ljudskih prava i ratnim zločinima u Pojasu Gaze".

Dodatne mjere uključuju embargo na robu proizvedenu u izraelskim naseljima na okupiranim palestinskim teritorijama.

Sanchez je osudio dvostruke standarde Evrope u vezi s Gazom i sukobom Rusije i Ukrajine, nazivajući međunarodni odgovor na genocid "neuspjehom".

Reakciju na genocidni napad Izraela na Gazu opisao je kao "jednu od najmračnijih epizoda međunarodnih odnosa u 21. vijeku".

Stav Španije označava širu promjenu politike posljednjih godina, produbljujući se nakon što je Izrael započeo genocidnu kampanju u Gazi 7. oktobra 2023. godine.

Od novembra 2023. godine, Španija je suspendovala dozvole za izvoz oružja Izraelu, navodeći zabrinutost da bi takva prodaja mogla doprinijeti kršenju međunarodnog humanitarnog prava u Gazi.

Španija također vrši pritisak na Evropsku uniju (EU) da preispita Sporazum o pridruživanju između EU i Izraela, tvrdeći da izraelske akcije u Gazi krše klauzulu o ljudskim pravima sporazuma.