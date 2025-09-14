Turska: Arapske i islamske zemlje moraju zaustaviti izraelski ekspanzionizam

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je da njegova zemlja oštro osuđuje napad cionističkog režima na Katar i odobrava sve akcije Dohe u tom pogledu, te rekao: Izrael djeluje na osnovu ekspanzionističkog načina razmišljanja i arapske i islamske zemlje moraju se suprotstaviti tome.

U intervjuu za Al Jazeeru, rekao je: U stalnom smo kontaktu sa svim susjednim zemljama Izraela kako bismo se suočili s njegovim ekspanzionističkim načinom razmišljanja.

Turski ministar vanjskih poslova je napomenuo: Pažljivo pratimo događaje u Siriji i vjerujemo da su događaji na jugu Sirije opasni.

Dodao je: Način na koji Amerika komunicira s Izraelom, koji daje prioritet ovom režimu, šteti Washingtonu u regiji.