Kratka historija izraelskih napada na Palestince na stranom tlu

Prijavljeno je da je najmanje šest osoba ubijeno, uključujući sina vođe Hamasa Khalila al-Hayye, Hammama, i direktora njegovog ureda, Jihada Lubbada, rekli su izvori za Middle East Eye. Abdullah Abdul Wahid, Moamen Hassouna i Ahmed al-Mamluk su također ubijeni, a nekoliko drugih je ranjeno.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara saopštilo je da je Saad Mohammed al-Humaidi al-Dosari iz Snaga unutrašnje sigurnosti, poznatih kao Lekhwiya, poginuo tokom izraelskog napada dok je „obavljao svoje dužnosti na ciljanoj lokaciji“.

Izraelski pokušaj atentata na vođe Hamasa u utorak nije prvi takav kada su u pitanju napadi na palestinske vođe na stranom tlu. Izrael ima dugu historiju eliminacije ili pokušaja eliminacije Palestinaca u inostranstvu. Operacije traju decenijama i izazvale su više diplomatskih kriza.

Najpoznatiji je niz atentata na Palestince nakon napada na Olimpijskim igrama u Minhenu 1972. godine, u kojima je poginulo 11 izraelskih sportista, a za koje se tvrdi da ih je izvela organizacija Crni septembar.

Među Palestincima koje je Izrael ubio nakon igara bili su Abdel Wael Zwaiter u Rimu i Ali Hassan Salameh u Bejrutu.

2000-ih

Dana 31. jula 2024. – Ismail Haniyah, treći predsjedavajući političkog biroa Hamasa, ubijen je u Teheranu, Iran. Bivši premijer Palestinske nacionalne uprave ubijen je u svom domu ubrzo nakon što je prisustvovao inauguraciji novog iranskog predsjednika. Izraelski ministar odbrane, Israel Katz, potvrdio je da su ga ubili šest mjeseci kasnije, u decembru 2024. godine.

Dana 2. januara 2024. – Visokopozicionirani vođa Hamasa Saleh al-Arouri ubijen je u Bejrutu, u Libanu, gdje je živio u egzilu nakon što je 18 godina bio zatočen u izraelskom zatvoru, a zatim deportovan. Bio je zamjenik predsjedavajućeg političkog biroa Hamasa od 2017. do svoje smrti i bio je jedan od osnivača brigada al-Kasam.

Pomogao je u oslobađanju zarobljenog izraelskog vojnika Gilada Šalita 2011. godine u zamjenu za 1.027 palestinskih zatvorenika koji su bili zatočeni u izraelskim zatvorima.

Januar 2010. – Mahmoud al-Mabhouh, koji je u vrijeme svoje smrti optužen za nabavku oružja za brigade al-Qassam, ubijen je u hotelu u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

UAE su optužile Mossad za njegov atentat, a ubistvo je dovelo do tenzija između UAE i Izraela. Također je dovelo do diplomatske krize s Irskom nakon što su dvije službene istrage otkrile da je izraelska vladina agencija krivotvorila dva irska pasoša za operaciju njegovog ubistva, kao i druge krivotvorene pasoše, uključujući dokumente iz Ujedinjenog Kraljevstva i Australije.

Dana 26. septembra 2004. – Izz el-Deen Sheikh Khalil bio je vođa Hamasa kojeg je Izrael 1992. godine deportovao iz Pojasa Gaze u Liban zajedno sa stotinama drugih Palestinaca. Poginuo je dok je bio u Damasku nakon što je bomba postavljena u njegovom automobilu eksplodirala. Bio je prethodnik Mahmouda al-Mabhouha.

1990-ih

Dana 25. septembra 1997. – Izrael je pokušao ubiti drugog po redu predsjednika političkog biroa Hamasa, Khaleda Meshaala, u Jordanu, što je izazvalo međunarodno negodovanje.

Dva izraelska agenta ušla su u Jordan s krivotvorenim kanadskim pasošima i pokušala ubrizgati smrtonosnu hemikaliju sporog djelovanja u Mešaalovo uho na javnoj ulici. Ali operacija je bila neuspješna i muškarci su ubrzo uhapšeni. Jordanski kralj Husein pregovarao je o dogovoru s Netanyahuom o slanju protuotrova.

Pod Meshaalovim vodstvom, Hamas je osvojio većinu mjesta na palestinskim zakonodavnim izborima 2006. godine u Gazi. Meshaal je odstupio s mjesta predsjednika politbiroa Hamasa na kraju svog mandata 2017. godine i postao šef političkog biroa grupe u inostranstvu. Vjeruje se da je Meshaal bio na sastanku u Dohi u četvrtak.

1980-ih

April 1988. – Khalil al-Wazir, također poznat kao Abu Jihad, bio je vojni zapovjednik Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) i zamjenik Jasera Arafata. Pomogao je u osnivanju najveće frakcije PLO-a, Fataha, 1950-ih. Izraelski komandosi su ga ubili u Tunisu. Izrael nije priznao odgovornost sve do 2012. godine.

Dana 9. juna 1986. – Agenti Mossada su četiri puta upucali vođu PLO-a Khaleda Nazzala u glavu ispred hotela u Atini.

Dana 2. oktobra 1985. – Izrael je bombardirao sjedište PLO-a u Tunisu, Tunis, i ubio 60 ljudi, uključujući žene i djecu. Najmanje 60 ljudi je ranjeno, od kojih 25 teško.

Dana 21. augusta 1983. – Zvaničnik PLO-a Mamoun Maraish ubijen je u svom automobilu u Atini od strane dva izraelska agenta na motociklu.

1970-ih

Januar 1979. – Ali Hassan Salameh, osnivač oružane grupe Crni septembar, ubijen je u atentatu Izraelaca u eksploziji automobilske bombe u Bejrutu. Špijuni Mossada postali su članovi Salamehove teretane kako bi se sprijateljili s njim nekoliko sedmica prije nego što je postao meta napada. Britansko-izraelski operativac iznajmio je mjesto u njegovoj blizini kako bi pratio njegovo kretanje.

Juni 1973. – Mohamed Boudia, visoki član Narodnog fronta za oslobođenje Palestine (PFLP), ubijen je u Parizu automobilskom bombom koju su agenti Mossada postavili ispod sjedišta njegovog automobila u znak osvete za napad na Olimpijskim igrama u Minhenu.

11. april 1973. – Zaiad Muchasi, predstavnik Fataha na Kipru, ubijen je bombom u svojoj hotelskoj sobi u Atini.

To se dogodilo samo dva dana nakon što je izraelska vojska ubila nekoliko drugih palestinskih lidera u Libanu, pod nazivom Operacija Proljeće mladosti.Muchasijevo ubistvo se smatra osvetom za napad na Olimpijskim igrama u Minhenu.

Dana 16. oktobra 1972. – Glasnogovornik Fataha Abdel Wael Zwaiter je više puta upucan na svom kućnom pragu u Rimu, Italija, od strane tima agenata Mossada kao čin osvete za napade na Olimpijskim igrama u Minhenu 1972. godine.

Izrael ga je optužio da je povezan s organizacijom Crni septembar, ali predstavnici PLO-a rekli su da on ni na koji način nije povezan. Pisac i prevodilac je u to vrijeme radio za libijsku ambasadu.

Godine 1972. – Palestinski pisac i vođa PFLP Gassan Kanafani ubijen je od strane Izraela u eksploziji automobila bombe u Bejrutu u Libanu.