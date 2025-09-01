Pezeshkian: UN mora poduzeti „praktične“ mjere kako bi se okončali izraelski zločini

Pezeshkian je dao ove komentare na sastanku s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterresom na marginama 25. sastanka Vijeća šefova država Šangajske organizacije za saradnju (SCO) u lučkom gradu Tianjinu na sjeveru Kine u ponedjeljak.

Rekao je da je izraelski režim nametnuo 12-dnevni rat Iranu u junu, dok je Teheran oduvijek težio miru, pohvalivši osudu generalnog sekretara UN-a zbog zločina Izraela protiv palestinskog naroda i napada režima na Islamsku Republiku.

Pezeshkian je rekao da je Iran bio izložen agresivnim napadima Izraela dok je bio usred indirektnih pregovora sa Sjedinjenim Državama.

Rekao je da je Iran bio glavna žrtva terorizma, a mnogi njegovi visoki zvaničnici ubijeni su u terorističkim aktima.

Iranski predsjednik je oštro kritizirao izraelski režim zbog provođenja proizvoljnih atentata u regiji pod krinkom samoodbrane.

Pezeshkian je dalje kritikovao Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) i njenog generalnog direktora Rafaela Grossija zbog odbijanja da osude izraelske napade na iranska miroljubiva nuklearna postrojenja, iako je zemlja bila pod najstrožim inspekcijama agencije.

Dodao je da odbijanje nuklearnog nadzornog tijela UN-a da zauzme stav u osudi izraelskih napada predstavlja kršenje svih međunarodnih normi i propisa.

Predsjednik je objasnio da je, uprkos parlamentarnom zakonu kojim se suspenduje puna saradnja Teherana s IAEA kao odgovor na napade na nuklearna postrojenja, Iran zadužio svoje Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost da oblikuje konstruktivnu i efikasnu saradnju s agencijom.

Iran i dalje traži interakciju i diplomatiju kako bi riješio probleme vezane za njegov nuklearni program, ponovio je Pezeshkian.

Izraelski režim je 13. juna pokrenuo očigledan i ničim izazvan napad na Iran, izazvavši 12-dnevni rat u kojem je u zemlji poginulo najmanje 1.064 ljudi, uključujući vojne komandante, nuklearne naučnike i civile.

Sjedinjene Američke Države su se također pridružile ratu nekoliko dana kasnije bombardirajući tri iranska nuklearna postrojenja, što je teško kršenje međunarodnog prava.

Kao odgovor, iranske oružane snage ciljale su strateške lokacije širom okupiranih teritorija, kao i zračnu bazu al-Udeid u Kataru, najveću američku vojnu bazu u zapadnoj Aziji.

Sa svoje strane, generalni direktor UN-a izrazio je lično uvjerenje da Iran ne želi razviti nuklearno oružje i potvrdio pravo Teherana na mirnodopski nuklearni program.

Guterres je izrazio zabrinutost zbog aktiviranja takozvanog mehanizma brzog vraćanja sankcija Iranu i rekao da je zatražio od tri evropske strane nuklearnog sporazuma iz 2015. - Velike Britanije, Francuske i Njemačke - da sarađuju s Iranom po tom pitanju.

U četvrtak su tri evropske države pozvale proceduru brzog vraćanja, klauzulu ugrađenu u iranski nuklearni sporazum iz 2015., službeno poznat kao Zajednički sveobuhvatni plan akcije (JCPOA), koji vraća sankcije Iranu prije JCPOA-e zbog tvrdnji o "značajnom nepoštivanju" Islamske Republike ovog značajnog pakta.