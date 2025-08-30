'Globalna Sumud flotila' dio globalnog ustanka za razbijanje izraelske opsade Gaze: Greta Thunberg

Thunberg je dala ove komentare tokom intervjua za Press TV u subotu, samo dan prije nego što će najveća flotila slobode koja ide prema Gazi, a prevozi humanitarnu pomoć i aktiviste, krenuti iz Barcelone.

Naglasila je da projekat označava globalni ustanak ljudi koji se bore da razbiju izraelsku opsadu Gaze, posebno u odsustvu vladine akcije.

„Kada naše vlade ne uspiju da se angažuju, narod će zauzeti njihovo mjesto, a njihova zvjerstva i njihovo saučesništvo u genocidu u Gazi nije nešto što možemo tolerisati“, rekla je mlada aktivistkinja.

Thunberg je dalje rekla da se otprilike 26.000 pristalica prijavilo da se pridruže misiji usmjerenoj na Gazu, koja označava 38. pokušaj razbijanja izraelske ilegalne opsade Gaze morem, zajedno s drugim inicijativama usmjerenim na okončanje opsade kopnom i drugim sredstvima.

Također je naglasila da je ovaj napor dio globalnog ustanka ljudi koji su ujedinjeni u svom odbijanju da tolerišu genocid u Gazi koji je u toku.

Thunberg je dalje pojasnila da fokus ove misije nije na učesnicima, već na situaciji u Gazi, pozivajući na promjenu fokusa sa ispitivanja rizika za aktiviste na rješavanje potrebe za takvim akcijama i razloga koji stoje iza opsade i države aparthejda.

Osudila je izraelske akcije, uključujući okupaciju, opsadu i genocid, kao očigledna kršenja međunarodnog prava i "potpuno neprihvatljiva".

Thunberg je dalje kritikovala Izrael zbog opstrukcije humanitarne pomoći tokom prethodnih misija, namjernog izazivanja gladi među milionima ljudi, i naglasila da je misija vođena osjećajem solidarnosti, s ciljem okončanja okupacije i opsade, a ne samo isporuke hrane.

Također je napomenula da Palestinci traže kraj okupacije i opsade, a ne spašavanje, te da je misija odgovor na njihov poziv na globalnu akciju za okončanje saučesništva u genocidu.

Thunberg je dalje istakla da misija predstavlja jedan od mnogih napora koje aktivisti i organizatori ulažu kako bi ispunili obećanje Palestincima i riješili situaciju u Gazi.

Thunberg će 31. augusta otploviti u Gazu iz Barcelone s Globalnom Sumud flotilom, pridružujući se hiljadama aktivista u najvećoj pomorskoj misiji ikada organiziranoj za probijanje izraelske opsade.

Desetine brodova koji prevoze stotine aktivista iz čak 44 zemlje učestvovat će u Globalnoj Sumud flotili.

To je najnovija i najveća misija Koalicije za flotilu slobode (FFC) koja će isploviti za Gazu u pokušaju da probije genocidnu opsadu Izraela koju podržavaju SAD na ugroženoj palestinskoj teritoriji.

Sumud na arapskom znači "upornost" - flotila je dobila taj naziv jer pokušava okončati izraelsku pomorsku blokadu i dostaviti prijeko potrebnu humanitarnu pomoć, uključujući hranu, lijekove i formulu za bebe, gladnim ljudima u Gazi.

Od 2. marta, kada je Izrael prekršio sporazum o prekidu vatre s palestinskim pokretom otpora Hamas, režim je zatvorio sve granične prijelaze, blokirajući ulaz humanitarne pomoći i dodatno produbljujući već tešku humanitarnu krizu u Gazi.

Ranije ovog mjeseca, Integrirana klasifikacija faza sigurnosti hrane (IPC) potvrdila je da se glad javlja u Gazi od 15. augusta.

Trenutno se preko pola miliona Palestinaca suočava s glađu; do sljedećeg mjeseca taj broj bi mogao premašiti 640.000.