Iranski ministar vanjskih poslova: Ulazak inspektora IAEA ne signalizira punu saradnju

Međutim, Abbas Araghchi rekao je da njihovo prisustvo ne znači nastavak pune saradnje s nuklearnim nadzornim tijelom UN-a.

U razgovoru s novinarima u Teheranu u srijedu, ministar vanjskih poslova rekao je da je ulazak odobrilo iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost (SNSC) i da je ograničen na nadzor procesa zamjene goriva u nuklearnoj elektrani Bushehr.

Rekao je da, prema nedavnom parlamentarnom zakonu, svu saradnju s IAEA mora odobriti SNSC.

„Nijedan tekst još nije dobio konačno odobrenje“, dodao je, misleći na tekuće diskusije o novom modalitetu saradnje nakon agresije izraelskog režima i Sjedinjenih Američkih Država u junu.

Iran je zabranio sve nove inspekcije od napada, navodeći sigurnosne probleme na oštećenim nuklearnim lokacijama i kritikujući neuspjeh IAEA da osudi napade.

Ranije je Behrouz Kamalvandi, glasnogovornik Iranske organizacije za atomsku energiju (AEOI), rekao da je prisustvo inspektora povezano s rutinskim operacijama u postrojenju Bushehr i potrebom održavanja snabdijevanja električnom energijom nacionalne mreže.

26. augusta, generalni direktor IAEA Rafael Grossi objavio je da su se inspektori „vratili u Iran“.

U intervjuu za Fox News, Grossi je rekao: „Kada je riječ o Iranu, kao što znate, postoji mnogo postrojenja. Neka su napadnuta, neka nisu.“

„Dakle, razgovaramo o tome kakve se... praktične modalitete možemo primijeniti kako bismo olakšali ponovni početak našeg rada tamo.“

Ovi događaji dolaze usred obnovljenih diplomatskih tenzija, dok je Iran u Ženevi vodio razgovore s Velikom Britanijom, Francuskom i Njemačkom o njihovoj prijetnji da će aktivirati takozvani mehanizam povratka, odredbu nuklearnog sporazuma iz 2015. godine koja bi vratila sankcije UN-a ukinute prema sporazumu.

Evropski potpisnici Zajedničkog sveobuhvatnog plana akcije (JCPOA) rekli su da će čekati do 31. augusta da odluče hoće li aktivirati mehanizam.

Iran je posljednjih godina smanjio saradnju s IAEA kao odgovor na povlačenje Sjedinjenih Država iz nuklearnog sporazuma iz 2015. i neuspjeh Evropljana da nadoknade povlačenje.