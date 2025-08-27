  1. Home
Iranski ministar vanjskih poslova: Ulazak inspektora IAEA ne signalizira punu saradnju

28 august 2025 - 00:10
ABNA24: Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova Iranski ministar vanjskih poslova potvrdio je dolazak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) nakon višemjesečne pauze.

Međutim, Abbas Araghchi rekao je da njihovo prisustvo ne znači nastavak pune saradnje s nuklearnim nadzornim tijelom UN-a.

U razgovoru s novinarima u Teheranu u srijedu, ministar vanjskih poslova rekao je da je ulazak odobrilo iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost (SNSC) i da je ograničen na nadzor procesa zamjene goriva u nuklearnoj elektrani Bushehr.

Rekao je da, prema nedavnom parlamentarnom zakonu, svu saradnju s IAEA mora odobriti SNSC.

„Nijedan tekst još nije dobio konačno odobrenje“, dodao je, misleći na tekuće diskusije o novom modalitetu saradnje nakon agresije izraelskog režima i Sjedinjenih Američkih Država u junu.

Iran je zabranio sve nove inspekcije od napada, navodeći sigurnosne probleme na oštećenim nuklearnim lokacijama i kritikujući neuspjeh IAEA da osudi napade.

Ranije je Behrouz Kamalvandi, glasnogovornik Iranske organizacije za atomsku energiju (AEOI), rekao da je prisustvo inspektora povezano s rutinskim operacijama u postrojenju Bushehr i potrebom održavanja snabdijevanja električnom energijom nacionalne mreže.

26. augusta, generalni direktor IAEA Rafael Grossi objavio je da su se inspektori „vratili u Iran“.

U intervjuu za Fox News, Grossi je rekao: „Kada je riječ o Iranu, kao što znate, postoji mnogo postrojenja. Neka su napadnuta, neka nisu.“

„Dakle, razgovaramo o tome kakve se... praktične modalitete možemo primijeniti kako bismo olakšali ponovni početak našeg rada tamo.“

Ovi događaji dolaze usred obnovljenih diplomatskih tenzija, dok je Iran u Ženevi vodio razgovore s Velikom Britanijom, Francuskom i Njemačkom o njihovoj prijetnji da će aktivirati takozvani mehanizam povratka, odredbu nuklearnog sporazuma iz 2015. godine koja bi vratila sankcije UN-a ukinute prema sporazumu.

Evropski potpisnici Zajedničkog sveobuhvatnog plana akcije (JCPOA) rekli su da će čekati do 31. augusta da odluče hoće li aktivirati mehanizam.

Iran je posljednjih godina smanjio saradnju s IAEA kao odgovor na povlačenje Sjedinjenih Država iz nuklearnog sporazuma iz 2015. i neuspjeh Evropljana da nadoknade povlačenje.

