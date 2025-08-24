Araghchi upozorava na iluziju „Velikog Izraela“ uoči hitnog sastanka OIC-a

U članku objavljenom u Asharq al-Awsatu uoči hitnog sastanka Organizacije islamske saradnje (OIC), Araghchi je napisao da predstojeća sjednica mora poslužiti kao prekretnica za učvršćivanje kolektivne odlučnosti muslimanskih država.

Pozvao je zemlje članice da zaustave "nezasitne ambicije" izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i da spriječe nastavak masakra, uništavanja i aneksije islamskih zemalja.

"Predstojeći ministarski sastanak OIC-a ne bi trebao biti ograničen na deklaracije solidarnosti s palestinskim narodom ili izraze žaljenja i zabrinutosti zbog trenutne situacije", rekao je Araghchi.

"To je historijski test za islamski ummet i možda jedna od rijetkih prilika za stvaranje regionalne i globalne koalicije kako bi se zaustavila izraelska agresija."

Ministar vanjskih poslova također je postavio "odlučujuće pitanje": koja će zemlja biti sljedeća meta nakon Sirije? Upozorio je da Netanyahuove nedavne izjave i postupci nisu prolazne tvrdnje, već direktna deklaracija politike i strategije usmjerene na provedbu ideje "Velikog Izraela od Nila do Eufrata".

Prema Araghchiju, ovo bi potkopalo suverenitet, teritorijalni integritet i sigurnost nezavisnih država, uključujući Siriju, Jordan, Egipat, Libanon, Kuvajt, Irak i Saudijsku Arabiju.

Nazivajući plan očiglednim kršenjem Povelje UN-a i imperativnih normi međunarodnog prava, Araghchi je rekao da on razotkriva agresivne namjere Izraela da dominira islamskim svijetom.

Dodao je da, s obzirom na to da se Netanyahu otvoreno proglašava izvršiteljem projekta "Veliki Izrael", nema mjesta iluziji ili ravnodušnosti.

Ranije ovog mjeseca, Netanyahu je rekao da osjeća duboku povezanost s "ovom vizijom" "Velikog Izraela", misleći na palestinske teritorije koje je okupirao Izrael, kao i dijelove Egipta, Jordana, Sirije i Libana, te je to opisao kao "historijsku i duhovnu misiju".

Araghchi je također osudio kontinuiranu podršku zapadnih sila, posebno Sjedinjenih Država, Izraelu, tvrdeći da takva podrška predstavlja saučesništvo u zločinima i predstavlja sve veću opasnost za regionalnu i globalnu stabilnost.

Ponovljeni američki veto u Vijeću sigurnosti UN-a, napomenuo je, spriječio je tijelo da ispuni svoju odgovornost da zaustavi izraelsku agresiju i procesuira počinitelje.

Najmanje 62.622 Palestinaca je ubijeno, uglavnom žena i djece, a još 157.673 osobe su povrijeđene u brutalnom izraelskom napadu na Gazu od 7. oktobra 2023. godine, prema podacima ministarstva zdravstva Gaze.