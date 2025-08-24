Hamas pozdravio „etičku“ ostavku nizozemskog ministra vanjskih poslova nakon što nije uspio osigurati sankcije protiv Izraela

U saopštenju u subotu, Hamas je pozdravio ostavku, nakon koje je uslijedilo nekoliko drugih ministara koji su podnijeli ostavke, nakon odbijanja njegove vlade da „nametne nove sankcije cionističkom okupacijskom entitetu“ zbog agresije na Pojas Gaze i njegovih projekata naseljavanja na okupiranoj Zapadnoj obali i u al-Qudsu.

„Ovaj principijelni stav koji su zauzeli nizozemski ministri u ostavci suočeni s genocidom i izgladnjivanjem našeg naroda u Gazi utjelovljuje humanitarne vrijednosti, potvrđuje predanost temeljima međunarodnog prava i šalje snažnu poruku o neophodnosti djelovanja kako bi se zaustavila fašistička agresija protiv nevinih civila“, navodi se u saopštenju.

Veldkamp, ​​član desnocentrističke stranke Novi društveni ugovor, obavijestio je parlament zemlje da namjerava uvesti nove mjere kao odgovor na planove Izraela da eskalira napade na grad Gazu i druga gusto naseljena područja na opkoljenoj teritoriji.

Međutim, u petak je rekao da ne može postići dogovor o „značajnim mjerama“ i da se više puta suočio s otporom kolega zbog sankcija koje su već na snazi.

Nakon njegove ostavke, svi ministri i državni sekretari Novog društvenog ugovora potvrdili su svoju podršku Veldkampu i u znak solidarnosti podnijeli ostavke na mjesta u privremenoj vladi, što je izazvalo političke nemire.

Hamas je rekao da "etički stav" nizozemskih ministara dolazi u vrijeme kada su UN proglasile širenje gladi u Pojasu Gaze, obavezujući "sve ljude savjesti da ulože sve napore da bojkotuju i kazne okupaciju, te da izvrše pritisak na nju da zaustavi svoje kontinuirane zločine genocida i izgladnjivanja."

"Dok pozivamo sve vlade svijeta da preuzmu svoju moralnu i političku odgovornost, naglašavamo potrebu odbacivanja politika fašističke okupacije, osuđivanja genocida i izgladnjivanja, nametanja odvraćajućih sankcija i poduzimanja hitnih mjera za zaustavljanje masakra i ukidanje opsade nad našim narodom."

Najmanje 62.622 Palestinaca je ubijeno, uglavnom žena i djece, a još 157.673 osobe su povrijeđene u brutalnom izraelskom napadu na Gazu od 7. oktobra 2023. godine, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.