Imam Reza, a.s, i politika inteligentnog otpora

Politički život imama Reze, a.s, pun je suptilnosti borbe protiv tlačiteljskih vladara; borbe koja je bila praćena razboritošću i inteligencijom, uz pridržavanje principa. U situaciji u kojoj se Ma'mun Abbasi suočavao s krizom legitimnosti i oslanjao se na Imama Rezu, a.s, kako bi dobio javnu podršku, osmi Imam je, usvajajući politiku "inteligentnog otpora", osujetio njegove planove jedan po jedan.

Prvo područje ovog otpora bilo je pitanje prijestolonasljednika. Ma'mun je namjeravao učiniti svoju vladu legitimnom imenovanjem Imama Reze za prijestolonasljednika i iskoristiti Imamovu društvenu popularnost. Međutim, Imam Reza, as, je nevoljko prihvatio ovu ponudu nakon što mu je prijećeno smrću, istovremeno postavljajući uslove koji su efektivno učinili Ma'munov plan neučinkovitim. Imamov uslov da se ne miješa u političke i vladine poslove poslao je jasnu poruku: ovaj prividni prijestolonasljednik nije imao nikakve veze s odobravanjem Abasidskog kalifata, a legitimnost vlade nije bila priznata iz perspektive Imama Reze, a.s.

Imamov inteligentni otpor nije bio ograničen samo na politički nivo. U svojim propovijedima, debatama i društvenim stavovima, stalno je podsjećao ljude na istinu Imamata. Hadis o "Zlatnom lancu" u Nišapuru je primjer ovog pristupa; hadis koji je pokazao da je prihvatanje monoteizma uvjetovano prihvatanjem starateljstva nepogrešivog imama i indirektno je uveo monarhiju Al-Ma'muna kao nevažeću. U stvari, imam Reza (a.s.) je doveo u pitanje temelj političke legitimnosti Abasida koristeći kulturne i ideološke alate.

S druge strane, imam Reza (a.s.) nikada nije ostao pasivan pred Al-Ma'munovim pritiscima. Čak i u prilikama kao što su bajramske molitve, pojavljivao se na poseban način, suprotno očekivanjima kalifata, kako bi pokazao da je njegova politička i vjerska nezavisnost nepovrediva. Ovakvo ponašanje je uzrokovalo da Al-Ma'mun ne samo da ne uspije ostvariti svoje ciljeve, već i da postane još osramoćeniji nego prije, i na kraju, da ne vidi drugi izlaz osim mučeništva imama.

Danas je ponovno čitanje ove politike inteligentnog otpora od posebnog značaja za nas. Imam Reza (a.s.) nas uči da se suočeni s represivnim silama moramo držati ideoloških i političkih granica i razotkrivati ​​njihove planove korištenjem intelektualnih i kulturnih alata. Otpor ne znači pasivnost ili povlačenje, već korištenje svake prilike za neutralizaciju tlačitelja. Stoga, život Imama Reze (a.s.) nije samo historija političke borbe, već i vječni model za svako vrijeme i mjesto protiv svih vrsta represivnih sila.