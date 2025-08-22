Izraelski ministar rata ponovo prijeti uništenjem grada Gaze

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - izraelski ministar odbrane Israel Katz zaprijetio je da će, ako se Hamas ne razoruža, izraelske snage uništiti grad Gazu.

Katz je na svom računu na društvenoj mreži "X" (ranije Twitter) napisao: "Uskoro će se vrata pakla otvoriti snagama Hamasa dok ne prihvate izraelske uslove za okončanje rata, koji prije svega uključuju oslobađanje svih zatvorenika i razoružanje. Ako ne prihvate, onda će grad Gaza - centar Hamasa - postati sudbina Rafaha i Beit Hanouna."

Katz je mislio na Rafah i Beit Hanoun, dva grada koja su opsežno uništena tokom napada izraelskog režima na Pojas Gaze.

Katzove riječi su uslijedile dok je izraelski premijer Benjamin Netanyahu jučer naredio hitan početak pregovora o oslobađanju preostalih izraelskih zatvorenika u Pojasu Gaze.

Netanyahu, koji je više puta svojim sabotažama opstruirao postizanje sporazuma o prekidu vatre, naglasio je da će se pregovori nastaviti paralelno s planom vojske da dominira gradom Gaza i porazi Hamas.