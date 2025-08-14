Hamas: Netanyahuovi komentari o "Velikom Izraelu" odražavaju njegovo "ludilo i delirij"

U izjavi u srijedu, palestinski pokret otpora osudio je Netanyahuove izjave dan ranije u kojima je potvrdio svoju duboku povezanost s onim što je nazvao "vizijom Velikog Izraela".

Netanyahu je u utorak izraelskim medijima rekao da osjeća duboku povezanost s "ovom vizijom" "Velikog Izraela", misleći na palestinske teritorije pod izraelskom okupacijom, kao i dijelove Egipta, Jordana, Sirije i Libana, te je to opisao kao "historijsku i duhovnu misiju".

"Ove izjave jasno potvrđuju opasnost koju ovaj fašistički entitet predstavlja za sve zemlje i narode regije, te njegove ekspanzionističke planove koji ne štede nijednu zemlju", rekao je Hamas.

Dodaje se da su ratni zločinac Netanyahu i njegova ekstremistička vladajuća banda vodili brutalnu kampanju genocida i izgladnjivanja protiv palestinskog naroda u Gazi i nastoje proširiti svoju agresiju na druge zemlje u regiji.

Hamas je naglasio potrebu da arapske zemlje poduzmu ozbiljne korake kako bi podržale postojanost palestinskog naroda, posebno u Gazi, prekinu veze i opozvu ambasadore iz ovog fašističkog entiteta, zaustave sve pokušaje normalizacije i ujedine se u suprotstavljanju okupaciji i sprječavanju njenih planova.

Pokret otpora pozvao je međunarodnu zajednicu da osudi takve izjave, poduzme mjere kako bi obuzdala Netanyahua i zaustavila brutalni rat protiv nevinih civila u Gazi.

Također je pozvao svijet da se suprotstavi ambicijama izraelskog premijera da proširi agresiju zasnovanu na fašističkim proročanstvima i zabludama koje prijete regionalnoj i međunarodnoj sigurnosti.