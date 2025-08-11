Al-Wefaq: Sastanak bahreinskog premijera s izraelskim ambasadorom je "pad diplomatije"

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), sastanak bahreinskog premijera s izraelskim ambasadorom Aytanom Na'ijem povodom završetka njegove misije u Manami izazvao je val široko rasprostranjenog bijesa među narodom i vjerskim institucijama Bahreina.

Grupa Al-Wefaq nazvala je sastanak "decenijom diplomatije" i nastavkom politike potpune normalizacije bez ikakve ljudske ili vjerske dimenzije, uprkos porastu zločina izraelskog režima u Gazi.

U saopštenju, grupa je izrazila šok Bahreinaca sastankom, nazivajući ga još jednim dokazom izolacije vlade i njenog učešća u podršci režimu koji vrši masovni genocid nad arapskim muslimanskim narodom u Gazi.

U saopštenju se također navodi da se sastanak održao u vrijeme kada je u zemlji postojao neviđeni konsenzus, sa 155 bahreinskih učenjaka i propovjednika koji su izdali fetve koje smatraju normalizaciju zabranjenom i zločinom, te pozivaju na njen trenutni prekid.

Al-Wefaq je naglasio da je bahreinska vlada usvojila politiku izbjegavanja savjesti prilikom normalizacije, te da bahreinska vlada nema nikakvih problema u vezi s nastavkom odnosa s Tel Avivom, čak ni na vrhuncu napada na Gazu, te je ignorisala sve popularne i vjerske pozive na prekid veza s okupacijskim režimom.

U saopštenju se poziva na statistiku koju je objavio Izraelski centralni zavod za statistiku, a koja pokazuje da je Bahrein, zajedno s nekoliko drugih arapskih zemalja, izvezao 76 vrsta prehrambenih proizvoda u vrijednosti od 47.000 dolara cionističkom režimu zaključno s junom 2025. godine.

Al-Wefaq je to nazvao prećutnim učešćem u genocidnoj ekonomiji, što je zločin prema međunarodnom pravu, posebno prema izvještajima specijalnog izvjestitelja UN-a za Palestinu.

Grupa je također podsjetila da je od početka agresije u oktobru 2023. godine bahreinska vlada doživjela neviđeni pad diplomatskih performansi, suzdržavajući se od bilo kakvog stava osude ili protesta, te opravdavajući svoj odnos s okupacijskim režimom politikom izbjegavanja rata normalizacijom, stavom koji je Al-Wefaq opisao kao lišen bilo kakve ljudske, vjerske ili nacionalne savjesti.

Zaključno, grupa Al-Wefaq je objavila da narod Bahreina neće biti saučesnik u zločinima genocida ili izdaje nacije, te je pozvala narod da intenzivira svoj narodni i nacionalni stav protiv normalizacije u svim političkim, ekonomskim i kulturnim dimenzijama.