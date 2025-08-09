Visoki zvaničnik libanskog Hezbollaha: Smrt je bolja od predaje oružja otpora

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), "Mohammed Raad", šef frakcije "Lojalnost otporu" u libanskom parlamentu, naglašavajući da je smrt bolja od predaje oružja, upozorio je na nepredvidive posljedice odluke o razoružavanju otpora na unutrašnju situaciju u Libanu.

U intervjuu za Al-Manar TV, Ra'ad je rekao da je odluka libanonske vlade da razoruža otpor ishitrena odluka nametnuta američkim diktatima. Suverena odluka, a nacionalno priznanje je odbijeno. Ova odluka je opasna, slabi suverenitet Libana i omogućava neprijatelju da se igra s unutrašnjom sigurnošću.

Naglasio je: "Predaja oružja je samoubistvo, a mi ne namjeravamo počiniti samoubistvo. Vlada može vršiti svoj autoritet vlastitim kapacitetima, ali nije sposobna suočiti se s okupacijskim snagama."

Ra'ad je ponovio stav Hezbollaha da oružje treba biti u rukama vlade samo kada može prisiliti okupatora na povlačenje i zaštititi zemlju.

Upozorio je da bi ova odluka mogla problem pretvoriti iz libanonsko-izraelskog sukoba u unutrašnji sukob.

Međutim, naglasio je da je Hezbollah posvećen miru, ali da je ova odluka opasna. Kako možemo biti sigurni u njene posljedice?

Što se tiče mogućnosti da ministri Hezbolمaha napuste vladu, Ra'ad je rekao: "Vlada ima pozitivne strane u nekim oblastima, posebno u nekim ministarstvima, ali Hezbollah odlučuje hoće li ostati u njoj ili ne."

Također je naglasio da je svaki novac potrošen na obnovu nakon predaje oružja zabranjen i odbačen. Pomoć od onih koji su saučesnici u prolijevanju naše krvi se odbacuje.

Šef frakcije "Odanost otporu" na kraju je izrazio svoje lično mišljenje na sljedeći način: Smrt je bolja od predaje oružja.