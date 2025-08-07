Huti: Cionistički režim nastavlja masakr stanovnika Gaze američkim bombama

„Cionistički neprijatelj nastavlja svoje masakre američkim bombama i cilja žene, djecu i starije osobe koje traže hranu“, rekao je Abdul-Malik al-Huti tokom televizijskog govora emitiranog iz jemenskog glavnog grada Sane u četvrtak poslijepodne.

„Neki Amerikanci su se naoružali u Gazi i učestvuju u tekućim zločinima u Gazi, a neki američki oficiri su priznali takvu činjenicu. Američki oficir je priznao da su smrtonosne zamke u Gazi u osnovi dizajnirane da ubiju palestinski narod.“

Huti je rekao da pomoć nije ulazila u Pojas Gaze posljednjih pet mjeseci, što je povećalo patnju i probleme palestinskog naroda na toj teritoriji.

„Opsada Gaze je izvršena uz saučesništvo nekih arapskih i zapadnih zemalja. Blokada je dovela do katastrofalne gladi naroda Gaze, koja je bez premca u svijetu“, dodao je Huti.

Vođa Ansarullaha je izjavio da kriminalni američki predsjednik Donald Trump, koji podržava izraelske zločine, opisuje ono što se dešava u Gazi kao žalosno i katastrofalno.

„Detalji o patnji naroda Gaze su mrlja srama za cijeli svijet, posebno za muslimane i Arape. Pored zločina gladi, u Gazi se dešava i zločin žeđi, a narod Gaze se suočava s poteškoćama u pristupu vodi“, rekao je Huti.

Govoreći o masovnom ilegalnom upadu doseljenika u kompleks džamije Al-Aksa u okupiranom Istočnom Al-Qudsu, Huti su opisali ovonedeljni provokativni marš kao najveći te vrste.

„U roku od jednog dana, 3.969 cionista je upalo u džamiju Al-Aksa uz učešće kriminalnih cionističkih vođa. Šutnja pred svetogrđem svete džamije Al-Aksa je mrlja srama za muslimane“, rekao je.

„Neaktivnost ohrabruje neprijatelja da nastavi sa svojim ozloglašenim planom, a to je uništenje džamije Al-Aksa i izgradnja navodnog hrama. Neprijatelj pokušava da promijeni vremensku i prostornu stvarnost džamije Al-Aksa, a to je vrlo opasno“, rekao je vođa Ansarullaha.

Huti su takođe osudili rastuće izraelsko nasilje na Zapadnoj obali usred neaktivnosti Palestinske uprave koju predvodi Mahmoud Abbas.

„Izraelski neprijatelj nastavlja činiti razne oblike zločina širom okupirane teritorije. Palestinska uprava ne pruža nikakvu podršku Palestincima na Zapadnoj obali i umjesto toga sarađuje s Izraelom na razne načine. Palestinska uprava cilja borce otpora pod krinkom sigurnosne saradnje sa cionističkim neprijateljem“, rekao je.

Huti je napomenuo da cionistički neprijatelj razmatra dvije opcije: ili potpunu okupaciju Gaze ili djelimičnu okupaciju njenog teritorija.

„Ako neprijatelj uspije potpuno okupirati Gazu, pretrpjet će velike gubitke. Cionistički neprijatelj kaže da je dobio zeleno svjetlo od Sjedinjenih Država da proširi obim svoje agresije u Gazi. To znači da će se nastaviti razni oblici podrške Amerike Izraelu. Ako neprijatelj uspije potpuno okupirati Gazu, to dokazuje da ga uopće nije briga za sudbinu svojih zarobljenika.“

Na drugim mjestima u svojim izjavama, Huti je oštro kritikovao arapske zemlje zbog pristanka na takozvano rješenje dvije države i pozivajući pokrete otpora da predaju oružje.

„Arapski režimi donijeli su glupe odluke kao odgovor na izraelsku i američku agresiju i kontinuirani genocid nad palestinskim narodom. Njihova lukavost u suočavanju sa zločinima cionističkog režima dostigla je tačku u kojoj kažu da je rješenje razoružati Hamas, Hezbollah i druge grupe otpora“, rekao je vođa Ansarullaha.

Vođa Hutija naglasio je da je ključni razlog okupacije Palestine nedostatak dovoljno oružja i neuspjeh u jačanju vojne moći.

Također je izrazio uzbunu zbog rastućeg pritiska SAD-a na libanonsku vladu da razoruža Hezbollah.

„Jedini faktor koji odvraća neprijatelja od ponovne okupacije Libana je Hezbollah i njegov arsenal. Libanonskoj vojsci nedostaju i moć i politička volja da brani zemlju - da je imala bilo koje od njih, odavno bi djelovala“, rekao je.