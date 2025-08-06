Hezbollah naziva plan razoružanja "teškim grijehom", odbija se razoružati

U utorak je libanski premijer Nawaf Salam objavio da je libanska vlada zatražila od nacionalne vojske da do kraja godine razvije plan, prema kojem bi samo državnim institucijama bilo dozvoljeno posjedovanje oružja u zemlji.

„Vlada premijera Nawafa Salama počinila je težak grijeh usvajanjem odluke koja Libanu oduzima oružje otpora protiv izraelskog neprijatelja“, saopćio je Hezbollah u srijedu.

Dodaje se da odluka „slabi snagu i poziciju Libana suočene s tekućom američko-izraelskom agresijom i daje Izraelu ono što nije uspio postići tokom napada na Libanon“, s kojim se Hezbollah suočio, prisiljavajući izraelski režim da pristane na sporazum „koji obavezuje Izrael da zaustavi svoju agresiju i povuče se iz Libana“.

Prema saopćenju, odluka jasno krši nacionalni pakt i protivrječi ministarskoj izjavi vlade, prema kojoj je vlada obavezna poduzeti sve potrebne mjere za oslobađanje svih libanonskih teritorija od izraelske okupacije i proširenje suvereniteta države na cijelu njenu teritoriju, naglašavajući da je očuvanje snage Libana, uključujući oružje otpora, i naoružavanje vojske dio tih neophodnih mjera.

Pokret je napomenuo da je odluka donesena na osnovu „diktata američkog izaslanika [Toma] Barracka“, budući da je Nawaf Salam rekao da je kabinet „odlučio nastaviti diskusije o američkom prijedlogu sljedećeg četvrtka“.

Prema saopštenju, odluka „služi interesima Izraela i ostavlja Libanon izložen izraelskom neprijatelju bez ikakvog odvraćanja“.

„Ova odluka potkopava suverenitet Libana i daje Izraelu odriješene ruke da se miješa u njegovu sigurnost, geografiju, politiku i buduće postojanje. Stoga ćemo se prema ovoj odluci odnositi kao da ne postoji“, izjavio je Hezbollah.

Grupa je naglasila da ostaje otvorena za dijalog i okončanje izraelske agresije na Libanon, oslobađanje njegove zemlje, oslobađanje zarobljenika i obnovu zemlje, kao i za učešće u diskusijama o strategiji nacionalne sigurnosti, ali ne pod teretom agresije.

Generalni sekretar Hezbolaha, šejh Naim Kasem, pozvao je libanonsku vladu da se fokusira na suočavanje s izraelskom agresijom, a ne na razoružavanje otpora.

„Ovo je prioritet, a ne razoružavanje kako bi se umirili izraelski neprijatelji. Nismo zabrinuti zbog razoružanja samo zato što Sjedinjene Američke Države ili neke arapske zemlje vrše pritisak da nametnu ovu opciju“, rekao je u utorak.

Izrael i Hezbolah su se dogovorili o prekidu vatre koji je stupio na snagu 27. novembra 2024. Prema sporazumu, Izrael je bio dužan da se u potpunosti povuče s libanonske teritorije, ali je zadržao snage stacionirane na pet lokacija u južnom Libanu, i to Labbouneh, Mount Blat, Owayda Hill, Aaziyyeh i Hammamis Hill.

Ova okupacija predstavlja jasno kršenje Rezolucije 1701 Vijeća sigurnosti UN-a i uslova sporazuma postignutog prošlog novembra.

Od početka primjene primirja, Izrael je prekršio sporazum više od 3.700 puta kroz ponovljene napade na libansku teritoriju. Libanske vlasti upozorile su da kršenja primirja od strane režima ugrožavaju nacionalnu stabilnost.