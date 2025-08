Oni koji vole Ehli Bejt neće zalutati

News ID: 1707067

ABNA24: Osnivač i vođa pokreta Minhaj-ul-Kuran naglasio je u svom govoru da iskrena i ljubavna veza s Kur'anom i Ehlul-Bejtom (a.s.) štiti osobu od skretanja i zablude, jer je to obećanje koje je Časni Poslanik (a.s.) dao islamskom ummetu.