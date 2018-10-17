Emirati unajmili američke ubice da djeluju u Jemenu

ABNA: Jedan izvještaj otkrio je da su Ujedinjeni Arapski Emirati unajmili američku ekipu da vrši program ciljanih atentata, kao u Izraelu, u Jemenu 2015.god.

Izvještaj je jučer objavio američki medij BuzzFeed, a grupa je identifikovana kao Spear Operations Group.

„U Jemenu je postojao program ciljanih atentata“ – rekao je Abraham Golan, mađarsko-izraelski osnivač grupe koja je unajmljena da izvede ubistva.

„Ja sam to vodio. Mi smo to učinili. Izvedeno je od strane UAE, unutar koalicije“ – rekao je on, misleći na arapsku koaliciju pod vodstvom Saudijske Arabije koja vrši agresiju na Jemen od marta 2015.god.

U napadima koje je izvodila grupa ubijeno je više desetina političkih lidera u Jemenu.

Golan je rekao kako je kreirao svoje operacije po uzoru na izraelski program ciljanih atentata koji se sprovodi još od 1948.god.

Ujedinjeni Arapski Emirati su glavni saveznik Saudijske Arabije u krvavoj agresiji na susjednu zemlju Jemen, u kojoj je ubijeno preko 15 000 ljudi.

Jemen, najsiromašnija arapska zemlja, uskoro bi mogla postati mjesto najgore svjetske gladi u posljednjih sto godina.

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