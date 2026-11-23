Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Hojjatul Islam Sayyed Jawad Naqvi, vođa Pokreta buđenja Mustafinog Ummeta (s.a.v.a), osvrćući se na agresiju saudijske koalicije na Jemen, smatrao je ovaj potez dijelom američkih napora da oslabi front otpora i naglasio: Amerika nije uspjela postići svoje ciljeve protiv otpora u ratu s Iranom i sada je poslala svoje saveznike na teren da postignu iste ciljeve.

Izjavio je: „Na ovom putu, nepoželjni alati poput sektaštva i islamskih svetinja, uključujući Dvije svete džamije, koriste se kao ratno oružje. Elementi koji stvaraju mržnju i podjele među muslimanima zapravo su izvršitelji američke agende, a kroz njih zemlja nastoji postići svoje ciljeve i unijeti haos u regiju; ciljeve koje je Front otpora do sada spriječio da se ostvare.“

Govoreći o planu Donalda Trumpa „Mirovne komisije“, Naqvi je rekao: Vatra koja je iznikla iz srca Trumpove mirovne komisije stavila je Bliski istok na rub uništenja. Amerika je glavni uzrok problema u regiji, a njene ruke su umrljane krvlju nevinih muslimana.

Vođa Pokreta, naglašavajući da se jemenski otpor ne može smatrati samo regionalnim ili sektaškim sukobom, dodao je: Ignorisanje realnosti ovog problema je ignorisanje njegove glavne prirode, jer je osnova jemenskog otpora odbrana nacionalnog suvereniteta, prava na izbor i borba protiv američkih intervencija.

Dalje je naglasio Pakistanu: Zemlja bi se trebala suzdržati od toga da postane dio američke zlokobne zavjere pod krinkom odbrane Dvije svete džamije. Prije pridruživanja bilo kojoj koaliciji ili učešća u ratu, pakistanski lideri trebaju razmotriti nacionalne interese, regionalni mir i šire interese islamskog ummeta.

Naqvi je također pozvao na igranje efikasne uloge na intelektualnom i ideološkom frontu protiv onoga što američka vojska naziva terorizmom, sektaštvom i takfirom u Pakistanu, rekavši: Mediji, naučnici, univerziteti i mislioci trebaju raditi na jačanju jedinstva i solidarnosti među muslimanima kako bi američki planovi da gurnu regiju ka uništenju propali.