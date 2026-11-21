Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), dok se debata i kontroverze u cionističkim krugovima o događajima koji su rezultat regionalnog rata i budućim scenarijima nastavljaju, posebno nakon poraza Donalda Trumpa, šefa terorističke američke vlade, i republikanaca na međuizborima u zemlji, Eyal Zisser, istaknuti cionistički analitičar i orijentalist, izjavio je u članku objavljenom u hebrejskim novinama Israel Hayom da je Trump, kao i obično, još jednom proglasio svoju pobjedu; Naravno, ne na američkim izborima, već u ratu protiv Irana!

Eyal Zisser, koji je ujedno i potpredsjednik Univerziteta u Tel Avivu, dodao je: Trump je u svojim govorima tokom protekle sedmice više puta rekao da je "iranska vojna moć uništena i da će trebati četvrt vijeka da se obnovi sve što su Amerikanci uništili. Stoga nema potrebe za upotrebom vojne sile protiv Iranaca. U konačnici, jedino što preostaje je pretvoriti pobjedu od 90 posto u potpunu pobjedu, a da bi se postigao taj cilj, dovoljno je nastaviti ekonomske sankcije Iranu."

Trump se stalno povlači i zahtijeva sporazum o predaji s Iranom

Naglasio je: Time Trump ponavlja ono što je rekao u 12-dnevnom ratu u junu 2025. godine kada je odlučio okončati rat protiv Irana, i dovodi u pitanje svu vojnu i političku logiku. Trump stalno tvrdi da je pobijedio Iran od prvog trenutka i da su njegova mornarica i zračne snage uništene.

Članak se nastavlja nadajući se da i sam Trump shvata da su njegove riječi očito pretjerivanje i da se ne zavarava. Uostalom, naša briga uopće nije bila iranska mornarica ili zračne snage, već ono što je oduvijek brinulo Izrael je iranski raketni arsenal i nuklearni kapaciteti, koje Teheran nastavlja razvijati.

Spomenuti cionistički analitičar pojasnio je: „U međuvremenu, Trump i dalje prijeti obnavljanjem rata i napadom na Iran, ali svaki put odustaje. U jednom trenutku je tvrdio da su Iranci zainteresirani za postizanje sporazuma, u drugom je rekao da je to zbog američkih međuizbora, a sada tvrdi da je rat već završen i da su Sjedinjene Države pobijedile.“

Nastavio je: „Ali iza svih Trumpovih riječi stoji jedna stvar: američki predsjednik želi dogovor s Teheranom i vrlo je zainteresiran da iransko pitanje skine s dnevnog reda barem do kraja svog predsjedničkog mandata, što je za dvije godine.“

Inicijativa za sljedeći rat leži na Iranu

Prema članku, Trump zaslužuje priznanje što je priznao da iransko pitanje nije pitanje života i smrti za Amerikance. Većina Amerikanaca čak ni ne zna gdje se Iran nalazi ili zašto je rat protiv njega neophodan; rat koji je doveo do povećanja cijena goriva i robe u Sjedinjenim Državama. U stvari, jedino što je važno američkim građanima jeste da se cijene vrate na ono što su bile.

Eyal Zisser je napomenuo da su među njima američki saveznici koji plaćaju cijenu njenih ratova i poraza i bivaju napušteni kada se njihova uloga završi. S obzirom na spomenute slučajeve, u takvim okolnostima, samo je pitanje vremena kada će Sjedinjene Države postići sporazum s Iranom, što je u suštini sporazum o predaji za Sjedinjene Države.

Bilješka se nastavlja navodeći da čak i ako Trump ne postigne sporazum s Irancima, njegov potpredsjednik, J.D. Vance, će to učiniti, a Vance je od početka bio protiv rata i više puta je priznao da je to bila jasna greška. Također je implicitno smatrao Izrael odgovornim za sve, bilo da se radilo o početku rata s Iranom ili porazu republikanaca na američkim izborima.

Spomenuti cionistički stručnjak je naglasio: „U međuvremenu, žalosno je što izraelske vlasti nisu obratile pažnju na ova pitanja, i čini se da ko god je odlučio započeti rat s Iranom u junu 2025. godine, a da nije razmotrio mogućnost da bi Trump mogao to rano zaustaviti i odbaciti nas, nije u potpunosti ispitao sve.“

Članak zaključuje: Stalna napetost između SAD-a i Irana, koja je dovela do jačanja iranskog režima, zahtijeva od Izraela, kao i od arapskih zemalja, posebno zemalja Perzijskog zaljeva, da se pripreme za novu i izazovnu stvarnost, gdje bi još jedna runda rata s Iranom mogla biti samo pitanje vremena; s tom razlikom što će ovaj put strana koja započinje rat biti Iran.