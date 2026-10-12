Brigadni general Ibn al-Reza Americi: Ne igrajte se vatrom

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), brigadni general Seyyed Majid Ibn al-Reza, vršilac dužnosti šefa Ministarstva odbrane i podrške Oružanim snagama, rekao je na sastanku s direktorima industrijskih organizacija Ministarstva odbrane, misleći na ponovljene prijetnje neprijatelja i retoriku nekih američkih zvaničnika: Neki američki zvaničnici misle da ponavljanjem prijetnji mogu promijeniti našu volju ili zastrašiti Islamsku Republiku Iran, ali jako griješe.

Dodao je: „Razlog zašto neprijatelj insistira na prošlim prijetnjama više je od znaka moći, to je znak paralize obavještajnog i analitičkog sistema i u konačnici gubitka njihove racionalnosti; jer ako obavještajni i analitički sistem grupe može ispravno vidjeti i analizirati stvarnost na terenu, ne može nastaviti insistirati na izjavama i prijetnjama koje su se mnogo puta pokazale lažnima.“

Brigadni general Ibn al-Reza naglasio je: „Neprijatelj mora shvatiti ovu vrlo jednostavnu i jasnu činjenicu da se s Iranom ne smije razgovarati s prijetnjama. Islamska Republika Iran i naš računarski sistem ne pridaju nikakvu vrijednost svojim prijetnjama i u osnovi, ove prijetnje po našem mišljenju nemaju operativnu vrijednost i više su politička poruka ili politička izjava nego poruka sa stvarnim vojnim sposobnostima iza sebe.“

Osvrćući se na događaje u regiji i rezultate politika Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima u regiji, vršilac dužnosti ministra odbrane rekao je: „Događaji i stvarnost kojima danas svjedočimo u regiji rezultat su njihove pogrešne politike i pogrešnih procjena.“ Islamska Republika Iran nikada nije bila i nikada neće biti prijetnja susjednim zemljama i narodima regije, te je uvijek s mudrošću i razboritošću pokušavala razlikovati prijatelje od neprijatelja, te je jasno izrazila i prenijela ovaj logičan pristup i u praksi i u raznim situacijama.

Nastavio je: "S velikim uvjerenjem kažem da bi, ako bi danas izbio još jedan rat, Islamska Republika Iran bila mnogo tehnološki moćnija i naprednija nego u prethodnim ratovima. Oni koji pokušavaju prikazati nastavak tehnoloških aktivnosti, proizvodnih linija i tvornica oružja zemlje kao puku naraciju ili medijski naslov vidjeli su moć naših oružanih snaga na terenu. Ono što se ponekad prikazuje je mali dio stvarnih sposobnosti i kapaciteta dostupnih u obrambenoj industriji zemlje, i ovaj put se nastavlja snagom."

Brigadni general Ibn-e-Reza naglasio je: Danas je Iran jači, ujedinjeniji i budniji nego u bilo kojem drugom historijskom periodu. Dodao je: Odbrambene i tehnološke sposobnosti zemlje također su napredovale i poboljšavale se u skladu s iskustvima i lekcijama naučenim na terenu.

Govoreći o koordinaciji između različitih nivoa zemlje, rekao je: Danas postoji potpuna koordinacija između različitih nivoa zemlje, a ova neviđena i jedinstvena koordinacija postoji i u procesu donošenja odluka, a zemlja se kreće s potpunom koherentnošću i koordinacijom, neprekidno, ubrzano i energično.

Brigadni general Ibn-e-Reza je napomenuo: Postoji potpuna spremnost za suočavanje s prijetnjama, a ta spremnost je u potpunosti proizvod naših vlastitih nezavisnih sposobnosti i strategija; Islamska Republika Iran oslanja se na svoju volju, sposobnosti i domaće kapacitete kako bi osigurala sigurnost i branila svoje interese.