Pakistan testirao krstareću raketu dugog dometa

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), pakistanska vojska je izdala saopštenje u kojem objavljuje da je ta zemlja uspješno testirala nadograđenu i dugometnu verziju krstareće rakete zemlja-zemlja "Fatah-4", koju su razvili domaći stručnjaci.

U saopštenju se navodi: Ovaj sistem naoružanja, koji je opremljen naprednim sistemom i ultramodernim navigacijskim sistemima, sposoban je da pogađa ciljeve na većim udaljenostima sa visokom preciznošću i razornom moći.

Pakistanska vojska je dodala: Današnji test rakete je također potvrdio tehničke parametre različitih podsistema koji se koriste za povećanje preciznosti i poboljšanje preživljavanja na bojnom polju.

Pakistanska vojska je u nedjelju također objavila da je mornarica te zemlje uspješno testirala lansiranje krstareće rakete sa svoje nove podmornice, sposobne da uništi ciljeve dugog dometa, po prvi put.

Testiranje rakete od strane Islamabada dolazi u trenutku kada su bili upleteni u višednevni rat s Indijom u junu prošle godine, koji je započeo zbog optužbi New Delhija da Pakistan podržava terorizam.

Granice između Pakistana i Afganistana također su bile vrlo napete u posljednje dvije godine, sa sukobima koji su prouzrokovali mnogo žrtava.