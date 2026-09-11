Peti dio: Poznavanje savremenih znanja i nauka

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - U prethodnim dijelovima ovog članka, teme "služenja ugroženima", "stručnost u sigurnosnim i vojnim pitanjima" i "strateško upravljanje frontom otpora" razmatrane su u kontekstu karaktera i biografije ajetullaha sejjida Modžtabe Hameneija. U ovom članku se razmatra njegovo poznavanje savremenih nauka i znanja. Kao primjer ovog opsega možemo istaknuti njegovo poznavanje tema kao što su startupovi, kompanije zasnovane na znanju i tehnologiji, zdravstveni sistem i stanovništvo, pitanja vezana za stanovanje i urbani razvoj s fokusom na produktivne gradove opremljene tehnologijom i Internetom , ekonomska pitanja s fokusom na digitalnu ekonomiju poput kriptovaluta, zapadne studije i druge teme. U međuvremenu, njegova perspektiva na ove nove nauke, koja je organizirana s aspekta "civilizacije" i civilizacijske jurisprudencije, također je značajna tačka u njegovom naučnom djelovanju.

Nivo njegovog znanja u tim naukama je do te mjere da su neki njegovi rođaci o tome rekli: "On ima tačne informacije o ovim temama, njegovo znanje je na samim vrhunvima znanja!" „Neki stručnjaci u zemlji smatraju njegov liderski period početkom pojave „novog šejha Bahaija“ i rekli su: „On čeka da bude u stanju oblikovati ovu eru novom organizacijom kroz tehnološke diskusije u zemlji.“

Neki od njegovih rođaka, pozivajući se na njegovo poznavanje raznih predmeta, smatraju njegovo poznavanje poljoprivrednog sektora i sposobnosti zemlje u ovom pitanju „zapanjujućim“ i to u svim detaljima, uključujući vrste sjemena pšenice i prinos svakog od njih, raznolikost upravljanja slivovima u različitim dijelovima zemlje, te pitanja vezana za vodu i druge teme, baš kao što je i njegovo poznavanje naftne, plinske i petrohemijske industrije jedna od tema u kojima posjeduje veliko majstorstvo.

Još jedna od njegovih karakteristika u tom pogledu, s obzirom na to da nije imao službenu odgovornost u zemlji, bila je uspostavljanje veza između elitnih grupa u različitim inovativnim i tehnološkim oblastima sa višim menadžerima aktivnim u različitim sektorima kako bi se njihove ideje i planovi mogli implementirati s ciljem rješavanja problema u islamskom sistemu što je prije moguće.

"Na primjer, povezao bi određenog menadžera u Kawsar Ekonomskoj fondaciji koji radi u proizvodnji hrane s određenim univerzitetskim profesorom koji je provodio istraživanje u oblasti sjemena optimizacijom i povećanjem brzine klijanja sjemena" - kažu kolege za njega.

Također je obučio grupu studenata tokom oko 15 godina podučavanja islamske jurisprudencije da, osim što bi bili upoznati s metodom jurisprudencijalnog zaključivanja, također imali sposobnost rješavanja problema u raznim savremenim naukama s naučne i civilizacijske perspektive. Tako su u teološkim školama pod njegovim upravljanjem stvorene specijalizirane grupe za različite predmete poput ekonomske jurisprudencije, a njegovi studenti su mogli proučavati različite savremene nauke.

Njegova centralna tačka u svim naukama je "civilizacijska perspektiva", tako da su neki pravnici koji su članovi Skupštine stručnjaka rekli o toj njegovoj karakteristici: "Smatram ga vrlo različitim od drugih naučnika i pravnika u smislu civilizacije." Također, neki univerzitetski profesori ukazuju na njegovu civilizacijsku perspektivu po pitanju stanovanja.

U sljedećim odjeljcima ovog članka, bit će ispitane druge dimenzije naučnog i izvršnog djelovanja ajetullaha Modžtabe Hameneija.

Izvori:

Intervju s hudžetul-islamom Mohammadom Hajijem Abolghasemom Dolabijem, članom Skupštine stručnjaka

Intervju s Faridom al-Dinom Haddad Adelom, zetom ajetullaha sejjida Modžtabe Huseinija Hameneija

Intervju s inženjerom Seyyedom Amirom Hosseinom Kamalijem, članom osnivačkog odbora think tanka Islamic Biocity Strategic Studies

Seyyed Ali Asghar Hosseini/ABNA News Agency