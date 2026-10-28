Formiranje jevrejsko-arapske koalicije je neophodno za okončanje Netanyahuove vladavine

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Yusuf Jabarin, šef Zajedničke arapske liste na okupiranim teritorijama, pozvao je na formiranje "pravog jevrejsko-arapskog partnerstva" kako bi se okončala vladavina Benjamina Netanyahua.

Naglasio je da formiranje političke alternative sadašnjem režimu zahtijeva dijalog s predstavnicima arapskih građana.

Jabarin je oštro kritikovao Netanyahua i rekao da svaki politički pokret koji nastoji pružiti stvarnu alternativu sadašnjoj vladi mora razgovarati s arapskim predstavnicima. Opisao je Netanyahuovu vladu kao "krvavu" i rekao da je vlada Netanyahua i Itamara Ben-Guvernera otežala život arapskim građanima.

Također je naglasio spremnost Zajedničke arapske liste da iskoristi svoju političku moć kako bi svrgnula vladu Netanyahua, Ben-Guvernera i Bezalela Smotricha.

Ove izjave su date u situaciji kada je brojanje glasova na parlamentarnim izborima ukazivalo na povećanje očekivanih mjesta Zajedničke arapske liste. Prema početnim procjenama, lista bi osvojila 12 mjesta; ali nakon prebrojavanja 70,7% glasova, prognoze su najavile povećanje njenih mjesta na 13 mjesta. Ovo povećanje došlo je po cijenu gubitka jednog mjesta od strane stranke "Yashar" koju predvodi Gadi Eisenkot.

Prema rezultatima objavljenim u izvještaju, očekivalo se da će stranka Zajednička arapska lista osvojiti i 6 mjesta, čime bi ukupan broj mjesta za arapske stranke porastao na 19. Nasuprot tome, Netanyahuova koalicija desničarskih i vjerskih stranaka osvojila je 54 mjesta, a Eisenkotova koalicija 49 mjesta; brojke koje su pokazale da nijedna od dvije glavne frakcije nije postigla većinu od 61 mjesta potrebnu za formiranje vlade. U takvim okolnostima, položaj arapskih stranaka i mogućnost političke saradnje s njima mogli bi igrati važnu ulogu u procesu formiranja buduće vlade.