Rat prijeti da sruši saudijske ekonomske ambicije: Vision 2030 pod pritiskom regionalne krize

Vision 2030, pokrenut pod vodstvom prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana, zamišljen je kao sveobuhvatna ekonomska i društvena transformacija. Plan uključuje razvoj novih gradova, turističkih kompleksa, industrijskih zona i tehnoloških projekata, uz privlačenje stranih investitora i stvaranje novih izvora prihoda. Međutim, ostvarenje tih ciljeva u velikoj mjeri zavisi od regionalne stabilnosti, sigurnosti energetskih tokova i povjerenja međunarodnih investitora.

Energetska infrastruktura pod pritiskom

Jedan od najvećih problema za Rijad predstavlja ugrožavanje naftne infrastrukture. Prema navodima iz medijskih izvještaja, napadi na naftna polja Manifa i Khurais doveli su do smanjenja proizvodnje za približno 600.000 barela dnevno. Takav poremećaj predstavlja ozbiljan udarac za zemlju čiji državni prihodi i dalje u velikoj mjeri zavise od izvoza energenata.

Dodatnu zabrinutost izazivaju prijetnje naftovodu Istok-Zapad, strateški važnoj infrastrukturi koja omogućava transport saudijske nafte prema obali Crvenog mora. Ovaj pravac ima posebnu važnost u okolnostima kada su plovidba kroz Hormuški moreuz i pomorski transport u Perzijskom zaljevu izloženi ozbiljnim rizicima.

Naftovod Istok-Zapad predstavlja alternativu izvozu kroz Hormuški moreuz, ali ni takva infrastruktura ne može u potpunosti zaštititi Saudijsku Arabiju od posljedica regionalnog sukoba. Ukoliko bi transport nafte tim pravcem bio ozbiljnije poremećen, Rijad bi se suočio s dodatnim teškoćama u isporuci energenata, stabilizaciji tržišta i očuvanju prihoda.

Posljedice bi se mogle osjetiti i izvan energetskog sektora. Smanjeni prihodi od nafte otežali bi finansiranje velikih razvojnih projekata, dok bi rast troškova osiguranja, transporta i sigurnosti dodatno opteretio državne finansije.

Poremećaji u zračnom saobraćaju i turizmu

Problemi se ne zaustavljaju na naftnoj industriji. Regionalna kriza ozbiljno pogađa i zračni saobraćaj, sektor koji je od ključne važnosti za saudijske planove razvoja turizma i međunarodnog poslovanja.

Prema izvještaju Reutersa objavljenom 26. oktobra 2026. godine, između 8. i 25. oktobra zabilježeno je više od 7.800 otkazanih letova ili letova koji nisu realizirani prema planu zbog poremećaja povezanih sa sigurnosnom situacijom. Posebno je pogođen aerodrom King Khalid u Rijadu, gdje je, prema istom izvještaju, obustavljeno oko 86 posto planiranih polazaka.

Takvi poremećaji imaju višestruke posljedice. Osim što otežavaju putovanja stanovništva i poslovnih ljudi, oni narušavaju imidž Saudijske Arabije kao sigurne i pouzdane destinacije za međunarodne posjetioce. To je posebno osjetljivo pitanje za zemlju koja ulaže ogromna sredstva u turizam, zabavnu industriju, sportske događaje i međunarodne konferencije.

Ako se nesigurnost produži, investitori bi mogli odgoditi ulaganja, turističke kompanije preispitati svoje planove, a očekivani prihodi od međunarodnih posjetilaca ostati ispod projekcija.

Finansijska tržišta i rastući budžetski pritisci

Regionalna nestabilnost odražava se i na saudijska finansijska tržišta. Indeks berze Tadawul zabilježio je 25. oktobra pad od 2,7 posto, što je, prema dostupnim izvještajima, bio njegov najveći jednodnevni pad u posljednjih 18 mjeseci.

Pad berzanskih indeksa sam po sebi ne znači da je saudijska ekonomija pred kolapsom, ali pokazuje koliko su tržišta osjetljiva na sigurnosne rizike i neizvjesnost u vezi s budućim prihodima. Ako se kriza nastavi, moguće je dodatno slabljenje povjerenja investitora, naročito u sektorima koji zavise od stabilnog poslovnog okruženja.

Pritisak na budžet predstavlja još jedan važan problem. Prema navodima iz izvještaja, očekivani budžetski deficit Saudijske Arabije za 2026. godinu iznosi približno 245 milijardi rijala. Takva situacija otežava istovremeno finansiranje velikih razvojnih projekata, očuvanje javne potrošnje i povećanje izdvajanja za odbranu i sigurnost.

Saudijske vlasti i dalje raspolažu značajnim finansijskim resursima, ali ni velika ekonomija ne može neograničeno apsorbirati rastuće troškove. Produžena kriza mogla bi zahtijevati preusmjeravanje sredstava, odgađanje pojedinih projekata ili dodatno zaduživanje.

Vision 2030 između ambicija i realnosti

Vision 2030 nije samo ekonomski program nego i ključni dio političkog projekta Mohammeda bin Salmana. Njegov uspjeh treba pokazati da Saudijska Arabija može izgraditi ekonomiju koja neće zavisiti isključivo od nafte, otvoriti nova radna mjesta i učvrstiti međunarodni položaj zemlje.

Međutim, ambiciozni projekti zahtijevaju dugoročnu finansijsku stabilnost i povjerenje investitora. Ako se veliki dio državnih resursa bude morao usmjeravati na odbranu infrastrukture i upravljanje sigurnosnim posljedicama sukoba, razvojni planovi mogli bi biti usporeni. U takvim okolnostima vlasti bi morale birati između očuvanja kratkoročne sigurnosti i nastavka skupih projekata čiji se rezultati očekuju tek za nekoliko godina.

Posebno je važno pitanje odnosa Rijada prema jemenskom pokretu Ansarullah, poznatom i kao Huti. Nastavak sukoba i međusobnih napada povećava rizik za saudijsku energetsku infrastrukturu, pomorske pravce i civilnu ekonomiju. S druge strane, političko rješenje zahtijevalo bi ustupke i dogovore koji bi mogli izazvati unutrašnje i regionalne političke dileme.

Za Saudijsku Arabiju zato nije presudno samo pitanje vojne sposobnosti, nego i mogućnost da osigura dugoročnu stabilnost potrebnu za ekonomski razvoj. Čak i kada se pojedinačni napadi odbiju ili saniraju njihove posljedice, stalna prijetnja može povećati troškove poslovanja i smanjiti spremnost stranih kompanija da ulažu.

Regionalna kriza tako postaje ozbiljan test za Vision 2030. Saudijska Arabija i dalje ima značajne finansijske i energetske kapacitete, ali njena sposobnost da ostvari razvojne ambicije zavisit će i od toga hoće li uspjeti ograničiti posljedice sukoba i spriječiti daljnje ugrožavanje ključne infrastrukture.

U konačnici, najveći izazov za Rijad nije samo obnova eventualno oštećenih postrojenja ili stabilizacija finansijskih tržišta. Mnogo je važnije pitanje može li se izgraditi dovoljno stabilno regionalno okruženje u kojem će dugoročna ulaganja imati smisla. Bez toga bi Vision 2030, umjesto simbola saudijske transformacije, mogao postati primjer koliko geopolitička nestabilnost može ograničiti i najambicioznije ekonomske planove.