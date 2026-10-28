Ajetullah Nouri Hamedani: Zatvaranje i pogubljenje učenjaka osnova je za pad i diskreditaciju opresivnih vladara

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon izricanja osuđujućih presuda za šiitske učenjake u nekim zemljama regije, uključujući Bahrein i Kuvajt, ajetullah Nouri Hamedani upozorio je regionalne vladare na zatvaranje i pogubljenje učenjaka.

Istaknuti šiitski svjetski autoritet je u tom smislu rekao: Nedavno su neki vladari regionalnih zemalja izdali okrutne presude protiv učenjaka, uključujući zatvorske i smrtne kazne, kako bi ušutkali glas istine i pravde. Treba napomenuti da takve presude ne samo da će ušutkati glas istine i pravde, već će i utrti put padu i diskreditaciji onih koji su ih izdali.

Nouri Hamedani savjetovao je vladarima ovih zemalja da zaustave ove nerazumne mjere i, umjesto da se suočavaju sa učenjacima, da im se pridruže u borbi protiv arogancije i cionizma, koji nastoje izbrisati suštinu islama.