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Ajetullah Nouri Hamedani: Zatvaranje i pogubljenje učenjaka osnova je za pad i diskreditaciju opresivnih vladara

28 oktobar 2026 - 22:50
News ID: 1883768
Ajetullah Nouri Hamedani: Zatvaranje i pogubljenje učenjaka osnova je za pad i diskreditaciju opresivnih vladara

ABNA24: Takve presude ne samo da će ušutkati glas istine i pravde, već će i utrti put padu i diskreditaciji onih koji ih donose.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon izricanja osuđujućih presuda za šiitske učenjake u nekim zemljama regije, uključujući Bahrein i Kuvajt, ajetullah Nouri Hamedani upozorio je regionalne vladare na zatvaranje i pogubljenje učenjaka.

Istaknuti šiitski svjetski autoritet je u tom smislu rekao: Nedavno su neki vladari regionalnih zemalja izdali okrutne presude protiv učenjaka, uključujući zatvorske i smrtne kazne, kako bi ušutkali glas istine i pravde. Treba napomenuti da takve presude ne samo da će ušutkati glas istine i pravde, već će i utrti put padu i diskreditaciji onih koji su ih izdali.

 Nouri Hamedani savjetovao je vladarima ovih zemalja da zaustave ove nerazumne mjere i, umjesto da se suočavaju sa učenjacima, da im se pridruže u borbi protiv arogancije i cionizma, koji nastoje izbrisati suštinu islama.

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