Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), zapadnoazijska regija prelazi iz ere sigurnosti nametnute od strane Zapada u novu i lokalnu sigurnosnu arhitekturu. Dok su se tradicionalne politike Washingtona i Tel Aviva suočile s političkim i vojnim zastojima, regionalne sile preispituju granice svog utjecaja s novim akterima. Od povratka za pregovarački sto pod iranskim uslovima do formiranja novih saveza između Teherana, Ankare, Rijada i Islamabada, sve ukazuje na to da se novi sigurnosni poredak više ne upravlja iz centra Washingtona, već proizlazi iz događaja na terenu i promjena u ravnoteži regionalnih snaga.

Istovremeno, iza kulisa ratova iscrpljivanja u zapadnoazijskoj regiji, odvija se duboka kontradikcija između političkih odluka Donalda Trumpa i preporuka američkih obavještajnih agencija. S obzirom na to da su lični interesi lidera Washingtona i Tel Aviva na izborima povezani s ciklusom rata, sada se postavlja važno pitanje o sudbini rata i pitanju pada američkog utjecaja u zapadnoj Aziji kao posljedice poraza na bojnom polju.

Američki neuspjeh u postizanju ciljeva rata s Iranom i slabljenje vojne moći Sjedinjenih Američkih Država

U tom kontekstu, Gilbert Doctorow, pisac, historičar i analitičar međunarodnih odnosa, u intervjuu za iransku novinsku agenciju ABNA, ispitao je posljedice rata, koji je u početku trebao biti kratak i odlučan, ali se pretvorio u rat iscrpljivanja. Ističući da ovaj rat, prema zapadnim medijima, ne samo da nije uspio uništiti iranski nuklearni program, već je i ozbiljno oslabio vojnu moć Sjedinjenih Američkih Država, smatrao je ovu situaciju primjerom pogrešne procjene Washingtona u savremenoj historiji.

Upozorenje CIA-e o ratu s Iranom i Trumpovo poštivanje preporuka obavještajnih službi cionističkog režima

Doctorow je dalje naglasio da je ova pogrešna procjena bila usmjerena na američkog predsjednika Donalda Trumpa, a ne na njegov obavještajni tim. Prema njegovim riječima, američka Centralna obavještajna agencija (CIA) savjetovala je Trumpu da ne ulazi u rat; međutim, on je postupio po procjenama i preporukama obavještajne službe cionističkog režima, suprotno savjetima američke obavještajne službe.

Nastavio je: „Međutim, ništa nije tako sigurno u vezi s Trumpom kao što se čini. Da, krajnji rezultat ovog rata bio je uništenje američkih vojnih baza i moguće povlačenje američkih oružanih snaga iz regije u kojoj se sada formiraju novi sigurnosni aranžmani uz učešće Turske i Pakistana. Međutim, ne mislim da je malo vjerovatno da je to upravo ono što je Trump želio od početka. Čini se odlučnim da razbije NATO, a povlačenje SAD-a s Bliskog istoka dio je istog velikog plana za preuređenje svjetskog poretka; plana koji ima za cilj okončanje američke hegemonije i kretanje prema podjeli globalnih sfera utjecaja s Kinom i Rusijom.



Trumpovo prihvatanja uvjeta za okončanje rata



Ovaj analitičar međunarodnih odnosa, osvrćući se na nekoliko mjeseci koji su protekli od početka zajedničke agresije Sjedinjenih Država i cionističkog režima protiv Irana, naglasio je da će, uprkos ponovljenim priznanjima o nedostatku jasne perspektive za okončanje rata, Donald Trump na kraju biti prisiljen prihvatiti glavne iranske uvjete za okončanje ovog sukoba. Prema njegovim riječima, Trump je odgodio odluku o ovom pitanju do poslije izbora.



Nastavio je, u vezi s izjave političkih posmatrača o fokusu Trumpove politike na obuzdavanje Kine, dodajući: Pričati o obuzdavanju Kine je samo priča. Čvrsto vjerujem da Trump zapravo želi aranžman sličan "Jalti 2". Kao što je ranije spomenuto, on nastoji podijeliti svijet na sfere utjecaja Sjedinjenih Država, Rusije i Kine.

Sudbina rata protiv Irana vezana je za izborne interese Trumpa i Netanyahua

Doctorow, pozivajući se na stav mnogih analitičara o neaktivnosti Trumpa i Bijele kuće prema Netanyahuovim ličnim ciljevima i bezuvjetnoj sigurnosnoj posvećenosti Tel Avivu, rekao je da je ovaj pristup učinio američku politiku na Bliskom istoku pod jakim utjecajem domaće politike ekstremističkih frakcija u cionističkom režimu.

Osvrćući se na vezu između izbora u Sjedinjenim Državama i cionističkog režima, rekao je da su lični interesi Trumpa i Netanyahua među faktorima koji utječu na tok rata protiv Irana i dodao: „Na površini, Trump je bio potpuno pod Netanyahuovim utjecajem i kontrolom; ali kao što sam ranije objasnio, gotovo ništa u vezi s Trumpom nije tako definitivno i konačno kao što se čini.“

Nova zapadnoazijska sigurnosna arhitektura bit će formirana uz učešće Irana

Na kraju, osvrćući se na pad tradicionalnog hegemonijskog utjecaja Zapada u zapadnoj Aziji i mogućnost sigurnosnog poretka zasnovanog na direktnim sporazumima između regionalnih sila, naglasio je da se regija nalazi na pragu novih događaja. U tom kontekstu, pažnja zemalja poput Saudijske Arabije, Pakistana i Turske na ulogu Irana i njihovo prisustvo u Teheranu s ciljem smanjenja regionalnih napetosti ocjenjuje se kao znak napora za jačanje regionalne saradnje.

Doctorow je u tom smislu rekao: „Nesumnjivo ćemo svjedočiti formiranju nove sigurnosne arhitekture koju će stvoriti regionalne sile, uključujući Iran.“