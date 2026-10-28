Sastanak u Teheranu: Iran ostaje nezaobilazan faktor regionalne sigurnosti

Značaj ovog susreta daleko nadilazi protokolarni karakter. On pokazuje da Iran, uprkos rastućem vojnom i političkom pritisku Sjedinjenih Američkih Država i izraelskog režima, ostaje ključni akter u svim ozbiljnim razgovorima o sigurnosnom poretku Zapadne Azije. Njegovi stavovi i interesi ne mogu se zanemariti ukoliko se želi postići dugoročna stabilnost. Sastanak je održan u ponedjeljak u Teheranu. Delegaciju država Mekanskog pakta činili su saudijski ministar odbrane Halid bin Salman, načelnik pakistanske vojske Asim Munir i Ibrahim Kalin, direktor turske obavještajne službe. S iranske strane, u razgovorima su učestvovali predsjednik Masud Pezeškijan, Mohsen Rezaei, sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, te ministar vanjskih poslova Abbas Aragči. Sastanak je završen dogovorom o nastavku razgovora s ciljem jačanja saradnje četiri zemlje u oblasti regionalnog mira i sigurnosti.

Iranska diplomatija i neupitna uloga Irana

Prva politička poruka ovog susreta ogleda se u samom dolasku visokih predstavnika triju regionalnih sila u iransku prijestolnicu. Do posjete dolazi u trenutku kada se regija suočava s posljedicama američke i izraelske agresije na Iran, strahovima od širenja sukoba te poremećajima u oblasti energetske i pomorske sigurnosti. Brojni analitičari smatraju da ova posjeta pruža priliku za potvrđivanje jednog važnog strateškog principa: sigurnost Zapadne Azije ne može se oblikovati isključivo odlukama donesenim u Washingtonu i Tel Avivu, niti bez djelotvornog učešća Irana. Prisustvo saudijskih, turskih i pakistanskih vojnih, odbrambenih i obavještajnih zvaničnika u razgovorima s iranskim predstavnicima pokazuje da regionalna diplomatija i dalje zahtijeva neposredan dijalog s Teheranom. Reuters je izvijestio da su razgovori obuhvatili mogućnost uspostavljanja regionalnog okvira o nenapadanju, obnovu pregovora između Irana i SAD-a, smirivanje napetosti te poremećaje u Hormuškom moreuzu. Takav dnevni red pokazuje da se ne radi samo o bilateralnim odnosima, već o pitanjima koja neposredno utiču na stratešku sigurnost, trgovinu i energetsku stabilnost na regionalnom i globalnom nivou.

Zašto su članice Mekanskog pakta došle u Teheran?

Mekanski pakt, koji su Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali u augustu 2026. godine, naglašava odbrambenu saradnju među svojim članicama. Međutim, najnoviji događaji pokazuju da uspostavljanje odbrambenog okvira između nekoliko država samo po sebi nije dovoljno za obuzdavanje složenih kriza koje potresaju regiju. Al Jazeera je, pozivajući se na Reuters, izvijestila da je posjeta delegacija triju zemalja Teheranu dio napora za smanjenje napetosti i podršku posredničkim inicijativama Katara i Pakistana. Prema procjenama analitičara, okolnosti su na dnevni red sastanka stavile tri ključna cilja:

Sprečavanje širenja rata: Uspostavljanje neposrednog komunikacijskog kanala između Teherana i ključnih regionalnih država kako bi se izbjegle pogrešne procjene i širenje sukoba.

2. Izgradnja regionalnog sigurnosnog mehanizma: Razmatranje mogućnosti uspostavljanja aranžmana u okviru kojih bi regionalne države razgovarale o vlastitoj sigurnosti, umjesto da se oslanjaju isključivo na sile izvan regije.

3. Otvaranje diplomatskog puta: Podrška posredničkim naporima za okončanje krize i razmatranje uslova za obnovu pregovora između Irana i SAD-a.

U tom kontekstu, posebno je značajno istovremeno prisustvo saudijskog ministra odbrane, pakistanskog načelnika vojske i direktora turske obavještajne službe. Takav sastav delegacija pokazuje da razgovori nisu bili ograničeni na razmjenu političkih poruka, već su u njihovom središtu bila i vojna i sigurnosna pitanja.

Saudijska Arabija: Od sigurnosnog suprotstavljanja do potrebe za dijalogom s Teheranom

Jedan od najvažnijih aspekata sastanka jeste prisustvo saudijskog ministra odbrane u Teheranu. Saudijska Arabija je godinama bila na suprotnoj strani od Irana u brojnim regionalnim sigurnosnim pitanjima, a sada se okreće direktnim razgovorima s Teheranom kako bi doprinijela obuzdavanju regionalnih kriza. Politički posmatrači smatraju da se Rijad suočava s okolnostima u kojima bi nastavak regionalnih napetosti mogao nametnuti kraljevstvu velike sigurnosne i ekonomske troškove. U saopćenju povodom posjete delegacije Mekanskog pakta, saudijsko Ministarstvo vanjskih poslova naglasilo je potrebu za smirivanjem napetosti među stranama uključenim u krizu, podsticanjem dijaloga i diplomatskih rješenja te podrškom posredničkim naporima Katara i Pakistana.

Turska i Pakistan – važni akteri u iranskoj regionalnoj strategiji

Učešće Turske i Pakistana daje sastanku u Teheranu značaj koji nadilazi odnose Irana i Saudijske Arabije. Turska, zahvaljujući svom geopolitičkom položaju, vojnom kapacitetu i vezama sa zapadnim i regionalnim državama, može imati važnu ulogu u oblikovanju budućih sigurnosnih aranžmana. I za Ankaru bi širenje rata na njenom južnom i istočnom susjedstvu predstavljalo ozbiljan ekonomski i sigurnosni rizik. Pakistan je, s obzirom na odnose s Iranom, Saudijskom Arabijom i Sjedinjenim Američkim Državama, u poziciji da odigra važnu posredničku ulogu. Reuters navodi da Islamabad učestvuje u diplomatskim naporima usmjerenim na približavanje Teherana i Washingtona te da su tokom nedavnih konsultacija izneseni prijedlozi za prevazilaženje međusobnih neslaganja. Za Teheran bi saradnja s ove dvije zemlje mogla otvoriti prostor za proširenje i diversifikaciju diplomatskih kanala, posebno u trenutku kada su odnosi Irana i SAD-a obilježeni dubokim nepovjerenjem i sporovima oko sankcija, američke pomorske i zračne blokade usmjerene protiv Irana te iranskog nuklearnog programa.