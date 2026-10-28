Trenutno 47 milijardi dolara; Cijena rata nametnutog od strane SAD-a protiv Irana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) objavila je da je cijena rata protiv Irana dostigla 47 milijardi dolara do sredine oktobra, što je povećanje od više od 3 milijarde dolara u odnosu na prethodni mjesec.

Prema Rossiya El Youm, na osnovu procjena CENTCOM-a pripremljenih 16. oktobra i dostavljenih Kongresu, najveći dio ratnih troškova izdvaja se za obnavljanje potrošene municije i procjenjuje se na oko 29 milijardi dolara.

Također, oko 12 milijardi dolara je namijenjeno za pokrivanje dodatnih troškova vojnih operacija. Troškovi zamjene izgubljene opreme također su procijenjeni na 6,1 milijardu dolara. Osim toga, troškovi podrške snagama u regiji, uključujući zračni prijevoz, baze, komunikacijske i logističke usluge na ratištu, dostigli su 7,6 milijardi dolara.

Ove procjene ne uključuju troškove popravke štete na američkim vojnim bazama na Bliskom istoku.

Nove brojke ažuriraju prethodne procjene Pentagona objavljene početkom septembra. U to vrijeme, troškovi rata procijenjeni su na 43,6 milijardi dolara.

Prema procjenama Moody's Analyticsa, troškovi sukoba za prosječno američko domaćinstvo već su dostigli oko 2.000 dolara.