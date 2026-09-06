Četvrt vijeka nakon 11. septembra: Intenziviranje islamofobije i rasističkih stavova u Americi

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), 25 godina nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, američki muslimani se i dalje suočavaju s diskriminacijom, sumnjom i negativnim stavovima; situacija koja, prema novim istraživanjima i podacima, nastavlja se uprkos porastu broja stanovnika i političkog utjecaja muslimana u ovoj zemlji.

Prema istraživanju Pew Research Centra provedenom u proljeće 2026. godine, stavovi javnosti prema islamu u Sjedinjenim Državama postali su negativniji i izrazito politiziraniji nego u godinama nakon 11. septembra. 43 posto odraslih Amerikanaca vjeruje da su muslimani manje patriotski nastrojeni od ostalih Amerikanaca, a 42 posto vjeruje da američki muslimani imaju negativan utjecaj na zemlju. Neki ispitanici su direktno spomenuli napade 11. septembra kako bi objasnili svoje stavove, uključujući fraze poput "11. septembar", "sjećate se Blizanaca" i "strah od još jednog terorističkog napada 11. septembra".

Zabrinutost zbog veze između islama i nasilja također je i dalje raširena u američkom društvu. Od 2002. godine, udio Amerikanaca koji vjeruju da islam podstiče nasilje više od drugih religija nikada nije bio niži od 38 posto, a početkom 2026. godine iznosio je 51 posto. Politička podjela po ovom pitanju je također upečatljiva; 76% republikanaca i nezavisnih birača sklonih republikancima ima ovo mišljenje, u poređenju sa 29% demokrata i nezavisnih birača sklonih demokratama.

Podaci FBI-a također ukazuju na to da se pritisak na muslimane nastavlja. Broj zločina iz mržnje protiv muslimana prijavljenih 2001. godine dostigao je 481, u odnosu na 28 prethodne godine. Broj je varirao u narednim godinama, od 95 u 2001. do 307 u 2016. godini, ali se nikada nije vratio na nivo prije 11. septembra.

Američki muslimani također nastavljaju izvještavati o diskriminaciji. U studiji Pew Research Centra iz 2017. godine, muslimani su prijavili da su sumnjičavi, vrijeđani i da se prema njima postupalo diskriminirajuće na aerodromima ili od strane organa za provođenje zakona. Međutim, mnogi su također prijavili podršku od prijatelja i komšija. Krajem 2001. godine, 75 posto muslimana reklo je da su se Amerikanci prema njima odnosili s poštovanjem i tolerancijom, iako je 52 posto doživjelo diskriminaciju nakon napada.

Ovo iskustvo nije isto za sve muslimane. Mlađi muslimani rođeni u SAD-u rjeđe vjeruju da je američko društvo prijateljski nastrojeno prema muslimanima i češće prijavljuju da su doživjeli diskriminaciju nego starije generacije imigranata. „Mislim da starija generacija imigranata... definitivno više šuti o ovim pitanjima... dok sam ja rođena ovdje, ovdje sam da promijenim stvari i poboljšam ih“, rekla je Jasmine, muslimanka rođena u SAD-u intervjuisana u Pew studiji iz 2017. godine.

Uprkos ovoj upornoj klimi diskriminacije, muslimansko stanovništvo u Sjedinjenim Državama se više nego udvostručilo u posljednje dvije decenije i sada se procjenjuje na oko 5,5 miliona, u odnosu na oko 2,4 miliona u 2007. godini. Broj džamija se također povećao sa oko 1.200 u 2000. na skoro 2.800 u 2020. godini. Muslimansko političko prisustvo se također povećalo, i dok 2001. godine u američkom Kongresu nije bilo muslimana, sada u Kongresu ima četiri muslimana, a peti će im se pridružiti. Međutim, antiislamska retorika se i dalje viđa u američkom političkom diskursu, uključujući i retoriku zastupnika Chipa Roya, republikanca iz Teksasa, koji je u martu 2026. na X Networku napisao: „Nema više muslimana...“ i zastupnice Nancy Mays, republikanke iz Južne Karoline, koja je u augustu napisala: „Svaki musliman na javnoj funkciji u Americi je trojanski konj i prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti i našoj republici.“