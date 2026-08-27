Reakcija američke šiitske fondacije na neutralizaciju plana napada koji se pripisuje ISIL-u na Kongres

Kako prenosi novinska agencija Ahl al-Bayt (AS) - ABNA - američka šiitska fondacija pozdravila je akciju federalne policije ove zemlje da uhapsi ženu koja je optužena za planiranje bombaškog napada u vezi s ISIL-om na zgradu Kapitola države New York i naglasila direktnu prijetnju terorističkog pokreta ISIS-a protiv američkih muslimana, posebno šiita.

Fondacija je navela da ISIL ne predstavlja islam niti američke muslimane, a učenja ove grupe su u suprotnosti sa islamskim učenjima o očuvanju ljudskog života i svetosti bogomolja.

Prema saopćenju ove fondacije, američke muslimanske zajednice su u više navrata odbacivale ideologiju ISIL-a i, u sumnjivim slučajevima, prijavljivale ekstremističke aktivnosti snagama sigurnosti.

Ova institucija je također naglasila da prijetnja ISIL-a protiv šiita nije samo teorijska briga; Zato što ova grupa smatra šiite svojim neprijateljem i počela je da ubija šiitske vernike u različitim zemljama. Prema šiitskoj muslimanskoj fondaciji, pristalice ISIL-a u Americi također su slijedile planove za napade na šiitske džamije.

U istom kontekstu, ova fondacija je pominjala slučaj "Xavier Pleki", koji je u novembru 2023. godine osuđen na 15 godina federalnog zatvora pod optužbom za zavjeru za napad na šiitsku džamiju u oblasti Čikaga. Prema sudskim spisima, Pelaki i još dvoje tinejdžera, koji su bili pristalice ISIS-a, planirali su da uđu u džamiju, odvoje odrasle od djece i ubiju ih vatrenim oružjem, municijom i eksplozivom. Federalni agenti pronašli su improviziranu eksplozivnu napravu u Palkijevoj kući, u kojoj su bili predmeti kao što su spajalice, igle i udarci koji su trebali djelovati kao geleri.

Prema ovoj izjavi, ukoliko policija interveniše, optuženi su planirali da odu u drugu šiitsku džamiju ili čak u sinagogu i nastave sa ubijanjem dok ih snage bezbednosti ne zaustave. Pleki je na kraju priznao krivicu za zavjeru radi pružanja materijalne podrške teroristima.

Šiitska muslimanska fondacija je također ukazala na još jedan slučaj u julu 2025. u kojem je 16-godišnji tinejdžer navodno ušao u Islamski centar Hosseini u Glendale Heights, Illinois tokom ceremonije, snimio zgradu i vjernike i prikupio informacije za mogući eksplozivni napad; Uviđajem je otkriveno skriveno vatreno oružje i drugi dokazi.

U najnovijem slučaju, FBI je u krivičnoj prijavi naveo da je ova žena, Jessica Bowie, aktivno planirala i izjavljivala svoju odanost ISIL-u na internetu od jula.

Navodi se da je sedmicama nadgledao zgradu Kapitola u New Yorku, snimajući slike sa različitih lokacija, uključujući i obližnju opservatoriju.

Šiitska muslimanska fondacija je također cijenila saradnju FBI-a, Ureda američkog tužioca, Tajne službe, policije države New York, policije Albanyja, ureda šerifa okruga Albany i Istraga američkog Ministarstva za unutrašnju sigurnost.

Rahat Hossein, izvršni direktor Američke šiitske fondacije, naglasio je da američki muslimani odbacuju ISIL i njegova učenja, rekavši da je ova teroristička grupa ubijala muslimane širom svijeta i inspirirala planove za ubijanje šiitskih vjernika u Americi.

Fondacija je pozvala federalne i lokalne vlasti da održe direktan kontakt s muslimanskim zajednicama, uključe anti-šiitski ekstremizam u procjene prijetnje i obezbijede džamijama više sigurnosnih obuka i objekata. Fondacija je također pozvala na hitan odgovor na izvještaje o propagandi ISIL-a, identifikaciji i nadzoru džamija, oružjem i prijetnjama vjernicima.