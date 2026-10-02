Nakon 17 dana uklanjanja ruševina u Gazi, ukopana tijela i posmrtni ostaci još 105 šehida

Prema izvještaju novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA), stanovnici grada Gaze ukopali su tijela i posmrtne ostatke 105 šehida koji su izvučeni ispod ruševina stambenog kompleksa Al-Taj u ulici Yarmouk nakon dužeg vremena.

Oproštajna ceremonija za tijela šehida održana je u srijedu navečer u koordinaciji sa Snagama civilne zaštite, Egipatskim komitetom i okupljenim porodicama žrtava, na području uništenog mjesta. Spasioci su nosili ćefine i postavljali ih blizu ruševina, a porodice su se okupile na mjestu događaja kako bi se posljednji put oprostile od svojih rođaka.

Civilna zaštita je saopštila da je operacija uklanjanja tijela šehida, u saradnji sa Egipatskim komitetom, trajala 17 dana, nakon čega je završena operacija pretrage u ciljanom području unutar kompleksa Taj.

Mahmoud Basal, glasnogovornik Civilne zaštite, rekao je da je pristup šehidima ispod ruševina zahtijevao teške napore koji su se nastavili dugo vremena. Još jednom je pozvao na podršku stanovnicima Pojasa Gaze i garantovanje njihovog prava na život i sigurnost.

Hamas: Ova scena još jednom pokazuje dimenzije katastrofe

Pokret Hamas je također u saopštenju objavio da ova scena još jednom pokazuje dimenzije katastrofe za porodice koje su dugo čekale da pronađu tijela svoje djece i ukopaju ih.

Pokret je dodao: Ove scene su dokaz genocidnih zločina nad civilima u Pojasu Gaze.

Hamas je također rekao da bi nastavak blokiranja ulaska opreme i mašina potrebnih za čišćenje ruševina povećao patnju porodica koje još uvijek ne znaju sudbinu svoje djece i rodbine.

Pokret je pozvao na pritisak na Izrael da dozvoli ulazak opreme i teške opreme potrebne Snagama civilne zaštite kako bi mogle nastaviti potragu za nestalima i pronaći tijela.

Hamas je također pozvao Međunarodni krivični sud da nastavi istragu i procesuira izraelske zvaničnike koje pokret smatra odgovornima za zločine protiv civila.