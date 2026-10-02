Jemenske oružane snage napreduju u južnom Taizu; presječene rute snabdijevanja saudijskih plaćenika

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), jemenske oružane snage jučer su uspjele ostvariti opsežan napredak na raznim frontovima u ruralnim područjima južne pokrajine Taiz. Ovi događaji ukazuju na to da se bitka u ovoj pokrajini približava odlučujućoj fazi.

Prema izvještaju libanonskih novina "Al-Akhbar", obim sukoba u pokrajini Taiz proširio se s južnih frontova na zapadni i sjeverni front. Ovi događaji se odvijaju dok su jemenske oružane snage preuzele kontrolu nad oko 90 posto frontova u ruralnim područjima južno od Taiza i preuzele kontrolu nad glavnim rutama snabdijevanja između pokrajina Taiz i Aden, kao i komunikacijskim rutama između gradova "Al-Tarba" i Taiz. To je dovelo do opkoljavanja i prekida veze s položajima saudijskih plaćeničkih grupa u tim područjima.

Ovo napredovanje, koje se protezalo od frontova južno od Taiza do područja "Al-Mudaraba" na zapadu pokrajine Lahj, odvijalo se istovremeno s povlačenjem i porazima saudijskih plaćeničkih grupa na frontovima "Jabal Habashi", "Al-Ma'afir" i "Al-Shamaytin". Jemenske oružane snage su također uspjele blokirati rute vojne podrške iz grada Adena na strateškom prijelazu "Naqil Hayja Al-Abd" koji povezuje Taiz s Adenom.

Terenski izvori su za list Al-Akhbar rekli da su snage sinoć, nakon žestokih sukoba, preuzele kontrolu nad pijacom "Al-Rab'a", nizvodno od prelaza Hayja al-Abd u najjužnijem dijelu pokrajine Taiz. Sukobi su presjekli glavnu rutu snabdijevanja, prisiljavajući uključene snage da koriste alternativnu rutu "Al-Duha".

Izvori su također napomenuli da su saudijski ratni avioni izveli niz zračnih napada na to područje u pokušaju da promijene situaciju na terenu. Međutim, u ovim napadima meta je bio jedan od glavnih mostova na ruti Hayja al-Abd, te je kao rezultat toga put Taiz-Aden bio presječen.

Sukobi se intenziviraju na periferiji grada Al-Tarba

Istovremeno, obaviješteni vojni izvori rekli su za list Al-Akhbar da su se intenzivirali vojni sukobi između jemenskih oružanih snaga i saudijskih plaćeničkih oružanih grupa na periferiji grada Al-Tarba, centra regije "Hajriya".

Ovi događaji su se dogodili nakon što su jemenske oružane snage napredovale do regije Bab al-Najd, preuzele kontrolu nad planinom Al-Masuri i područjima Deba’ al-Dakhil, te stigle do sela Shaab al-Daraham.

Izvori su objasnili da se regija Bab al-Najd, koju su jemenske oružane snage preuzele u posljednjih nekoliko sati, smatra ključnom za kontrolu grada Al-Tarba, jer se nalazi na zapadu grada i povezuje ga s područjima Sabr, Al-Salw i Al-Same’.

Prema ovim izvorima, jemenske oružane snage su također napredovale iz regije Al-Safiyyah kako bi preuzele kontrolu nad cestom koja povezuje Al-Tarbu i Taiz.

Plemensko posredovanje i širenje obima sukoba

Ovi događaji su se dogodili istovremeno s naporima plemenskih posrednika da iz ciklusa sukoba uklone niz područja Al-Hajriya i Al-Same’.

Prema lokalnim izvorima u Taizu, postignuti su sporazumi između brojnih plemenskih šejhova povezanih s jemenskim oružanim snagama i nekih drugih plemenskih vođa u ruralnim područjima južno od Taiza, što je dovelo do neutralizacije i povlačenja brojnih područja iz sukoba.

Ovi izvori su također objavili da su se sukobi proširili s južnih frontova pokrajine Taiz na istočne i zapadne frontove pokrajine, dok su jemenske oružane snage ostvarile značajan napredak. Razvoj događaja koji ukazuje na to da se bitka približava odlučujućoj fazi, posebno otkako su glavne baze saudijskih plaćeničkih oružanih grupa unutar grada Taiza i nekih područja njegovih zapadnih predgrađa opkoljene.

Izvještaji o raketnim napadima na saudijska naftna postrojenja

U istovremenim događajima, neki saudijski mediji i platforme izvijestili su da je ciljano niz strateških naftnih postrojenja u istočnoj regiji Saudijske Arabije. Ova postrojenja uključuju Khurais, Abqaiq, Al-Jubail, Al-Ghawar i plinsko polje Ain Dar, koja su navodno bila meta teških raketnih napada.

Dok saudijski zvaničnici ostaju nijemi o napadima, satelitski snimci koje je objavila evropska organizacija EUMETSAT prikazuju požare i ogromne oblake dima koji se uzdižu iz naftnog polja Ghawar, jednog od najvažnijih naftnih polja Saudijske Arabije u regiji Abqaiq.

Ranije su jemenski mediji jučer ujutro izvijestili da je područje Ain Dar, jedna od četiri glavne tačke naftnog polja, bilo meta zračnog napada.

Naftno polje Ghawar trenutno proizvodi između 3,8 miliona i 3,9 miliona barela sirove nafte dnevno. Ova brojka je blizu polovine neto dnevne proizvodnje nafte Saudijske Arabije. Dnevna proizvodnja nafte u zemlji u augustu je, prema izvještajima, iznosila u prosjeku oko 8,24 miliona barela.

Iako jemenske oružane snage nisu preuzele odgovornost za napad, jemenski izvori su u intervjuu za novine Al-Akhbar naglasili da je ono što se događa Saudijskoj Arabiji u okviru prava da se direktno odgovori na napade koje zemlja provodi na jemensku infrastrukturu.