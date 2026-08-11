Syed Javad Naqvi upozorava na bilo kakav antiiranski stav u "Paktu iz Meke"

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - Hojjatoleslam Syed Javad Naqvi, vođa Pokreta buđenja ummeta Mustafe (PBUH), upozorio je na bilo kakav antiiranski stav koji vlada ove zemlje zauzme u okviru predloženog sporazuma nazvanog "Pakt o odbrani iz Meke".

Što se tiče mogućnosti antiiranskih odredbi u predloženom sporazumu iz Meke, pozvao je vladu da ga pažljivo ispita prije nego što prihvati svoje obaveze, rekavši: „Pakistan bi trebao ispitati da li ovaj sporazum nije tajno osmišljen protiv Irana.“

Zvaničnik je dalje dodao da se Pakistan gura ka „antiiranskom ratu“ kao dio napora Sjedinjenih Država i arapskih zemalja da uvuku Islamabad u sukobe u Zapadnoj Aziji. Također je izjavio da Saudijska Arabija vrši pritisak na Islamabad da uključi Pakistan u regionalne sukobe i rekao da arapske zemlje mogu koristiti finansijske podsticaje kako bi uticale na pakistansku vanjsku politiku i njegov stav prema Iranu.

Istaknuti pakistanski vjerski autoritet je također rekao da Islamabad još nije poduzeo slične mjere protiv Irana kao neke zemlje u regiji. Osvrćući se na ulogu Turske u mračnim vremenima Sirije, naglasio je da Pakistan djeluje uglavnom na osnovu svojih nacionalnih interesa, dodajući: Pakistan brine o vlastitim interesima, a to je zahtjev diplomatije.

Vrijedi napomenuti da je novi odbrambeni sporazum između Saudijske Arabije, Turske i Pakistana potpisan prije četiri dana u Meki sa sljedećim klauzulama, koje su objavljene u medijima:

Sporazum iz Meke je saradnja usmjerena na odbranu koja ne cilja nijednu određenu zemlju i ima za cilj jačanje obaveza za održavanje regionalnog i globalnog mira, stabilnosti i prosperiteta na osnovu podjele tereta i zajedničkog razumijevanja sigurnosti.

Sporazum ima za cilj jačanje kolektivnog odvraćanja od bilo kakvog čina agresije i predviđa da će se svaki oružani napad na bilo koju od tri zemlje smatrati napadom na sve njih.

Sporazum iz Meke je opipljiv rezultat dugoročnih diplomatskih napora, provedenih u skladu s principom regionalnog vlasništva, kako bi se stvorila zajednička osnova za suočavanje s rastućim regionalnim i međunarodnim sigurnosnim prijetnjama.

Sporazum iz Meke, koji ne znači prekid bilo kojeg saveza ili sporazuma, jača regionalnu sigurnost dopunjavanjem postojećih savezničkih odnosa i stvara osnovu za saradnju uz učešće drugih zemalja u regiji.

Članstvo Turske u NATO-u i regionalna partnerstva nisu zamjena jedno za drugo, već komplementarne strukture koje omogućavaju podjelu sigurnosnog tereta.

Ovaj sporazum nije ofanzivni vojni front, pokušaj obuzdavanja ili plan napada; radije, to je korak ka stvaranju zone bez terora s ciljem osiguranja regionalne stabilnosti.

Sporazum iz Meke ne cilja nijednu zemlju i ne zatvara postojeće kanale dijaloga.

Sporazum je isključivo odbrambene prirode i, pored obaveze tri zemlje potpisnice da podržavaju međusobnu odbranu, naglašava povećanu saradnju i interoperabilnost u odbrambenoj industriji.