Sudan na raskrsnici: Američke sankcije i prijetnja podjelom zemlje

Kada je 15. aprila 2023. u Sudanu izbio građanski rat, SAD su odbile podržati bilo koju od sukobljenih strana. Washington je zvanično zadržao neutralan stav prema Sudanskim oružanim snagama (SAF) i Snagama za brzu podršku (RSF), istovremeno se zalažući za prijenos vlasti na civilnu vladu.

Međutim, američka politika u posljednje vrijeme postaje sve oštrija prema Sudanskim oružanim snagama i al-Burhanu, koji je ujedno na čelu Prijelaznog suverenog vijeća, tijela koje priznaje većina država. Osim što su mu uskratile vizu, SAD nastoje uvjeriti UN da proširi postojeći embargo na oružje, koji se trenutno odnosi samo na regiju Darfur, uglavnom pod kontrolom RSF-a, tako da obuhvati cijeli Sudan.

Skandal oko vize

Odluka SAD-a da odbiju izdati vizu al-Burhanu izazvala je oštre kritike UN-a i različitih međunarodnih posmatrača. Glasnogovornik generalnog sekretara UN-a Antonija Guterresa, Stéphane Dujarric, izjavio je da je Guterres „duboko zabrinut zbog izvještaja da viza još nije izdata predsjedniku Prijelaznog suverenog vijeća Sudana“. Nekoliko dana prije planiranog putovanja, stalni predstavnik Sudana pri UN-u, al-Harith Idriss al-Harith Muhammad, poslao je pismo u kojem je zatražio intervenciju UN-a kako bi se al-Burhanu omogućilo prisustvo sastanku.

Američki State Department, međutim, odbio je komentarisati kontroverzu u vezi s vizom. Glasnogovornik Tommy Pigott izjavio je da ni Sudanske oružane snage ni RSF, kao ni njihovi lideri, ne predstavljaju legitimnu, ustavnu vladu Sudana.

„Sjedinjene Američke Države i predsjednik Trump spremni su sarađivati sa svakim ko je ozbiljan partner u postizanju mira u Sudanu“, dodao je Pigott. U skladu sa Sporazumom o sjedištu UN-a iz 1947. godine, SAD su obavezne olakšati izdavanje viza predstavnicima država članica UN-a, uključujući i političke protivnike. Međutim, Washington je u praksi često odstupao od tih obaveza. Tako je administracija Baracka Obame 2013. godine uskratila ulazak bivšem sudanskom predsjedniku Omaru al-Bashiru, spriječivši ga da prisustvuje Generalnoj skupštini UN-a. Al-Burhan je trebao govoriti na Generalnoj skupštini 24. septembra, ali je na kraju otkazao putovanje u New York. Umjesto njega, sudansku delegaciju predvodio je ministar vanjskih poslova.

Boulosov plan

Prijedlog Massada Boulosa, prvi put predstavljen u februaru, sastoji se od pet ključnih elemenata: uspostavljanja hitnog humanitarnog primirja, osiguravanja pristupa humanitarnim organizacijama i zaštite civila, postizanja trajnog prekida vatre, prelaska na civilnu vlast i poslijeratne obnove.

U okviru američke inicijative predviđeno je 90-dnevno humanitarno primirje na cijeloj teritoriji Sudana, koje bi omogućilo dostavu humanitarne pomoći i zaštitu civilnog stanovništva. Planom se predviđa i osnivanje koordinacijskog odbora koji bi nadgledao provođenje primirja.

Inicijativa također predviđa uspostavljanje mehanizma UN-a, uz uključivanje Afričke unije i Arapske lige, radi praćenja ograničenog povlačenja trupa i raspoređivanja međunarodnih posmatrača. U julu je sudanska vlada izrazila sumnje u političke aspekte plana, ali je uglavnom podržala humanitarne inicijative. RSF je, s druge strane, pristao na tromjesečno humanitarno primirje, ali je odbacio zahtjev za povlačenje svojih snaga s teritorija koje je zauzeo.

U septembru je Boulos potvrdio da SAD nastavljaju saradnju s partnerima, među kojima su Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija, Egipat, Katar, Turska i evropske zemlje, s ciljem postizanja humanitarnog primirja u Sudanu. Ipak, obje strane ostaju skeptične. Vojska strahuje da bi prekid borbi omogućio RSF-u da se reorganizira i ojača, dok Snage za brzu podršku ne žele izgubiti položaje u Darfuru i Kordofanu.

Američke sankcije i optužbe za upotrebu hemijskog oružja

U Washingtonu mnogi smatraju al-Burhana prihvatljivijim partnerom od njegovog rivala, komandanta RSF-a Muhammada Hamdana Dagla. Međutim, uprkos brojnim ratnim zločinima koje je počinio RSF, posebno nakon zauzimanja El Fašera, glavnog grada Sjevernog Darfura, Washington je zvanično zadržao podjednaku distancu prema objema stranama i predstavio se kao posrednik.

SAD su u više navrata uvele sankcije i Sudanskim oružanim snagama i RSF-u, ali je glavni fokus pritiska bio usmjeren na sudansku vojsku i generala al-Burhana. Prvi paket sankcija najavljen je 26. i 27. juna 2025. godine. Tada je američki State Department saopćio da su Sudanske oružane snage tokom sukoba s RSF-om 2024. godine navodno koristile hemijsko ili biološko oružje, konkretno hlor, protiv vlastitog stanovništva. Washington je to označio kao kršenje Konvencije o hemijskom oružju i međunarodnog prava.

Sudanska vlada odlučno je odbacila optužbe, nazvavši ih neutemeljenim i politički motiviranim. Tvrdila je da Sudan ne proizvodi, ne skladišti niti koristi hemijsko oružje te je izrazila spremnost da sa SAD-om sarađuje u tehničkoj istrazi tih navoda.

Sankcije su ozbiljno ograničile izvoz osjetljive američke robe i tehnologije u Sudan, a sudanskoj vladi potpuno je zabranjen pristup američkim državnim zajmovima, garancijama i svim oblicima finansijske pomoći. Drugi paket sankcija uveden je u junu i julu 2026. godine. Njime je dodatno ograničen pristup sudanske vlade međunarodnom finansiranju, zabranjen izvoz određene američke robe u Sudan i sudanskim aviokompanijama onemogućeno korištenje američkog zračnog prostora.

Prema riječima glasnogovornika američkog State Departmenta, sankcije će ostati na snazi sve dok Sudan, uz međunarodnu verifikaciju, ne ukloni „svo hemijsko oružje i postrojenja za njegovu proizvodnju“.

Kada je riječ o RSF-u, SAD su primijenile pojedinačne mjere. U aprilu je, na inicijativu Washingtona, Vijeće sigurnosti UN-a uvelo sankcije četverici lidera RSF-a, uključujući brata Muhammada Hamdana Dagla, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u El Fašeru. Uprkos tome, glavni ekonomski pritisak i dalje je usmjeren na Sudanske oružane snage. Kritičari upozoravaju da bi sankcije, iako se predstavljaju kao sredstvo kažnjavanja kršenja međunarodnog prava, mogle dodatno pogoršati humanitarnu krizu. Ograničenja u snabdijevanju ne pogađaju samo oružje nego i osnovne potrepštine, dok se raspoloživi resursi preusmjeravaju na vojne operacije, što dodatno pogoršava životne uslove stanovništva.

Da li američka politika legitimizira podjelu Sudana?

Nakon pada El Fašera, posljednjeg velikog uporišta vojske u Darfuru, RSF je učvrstio kontrolu nad cijelom regijom. U julu 2025. godine objavio je formiranje paralelne vlade u Niali, glavnom gradu Južnog Darfura. Petnaestočlano predsjedničko vijeće predvodio je sam komandant RSF-a Muhammad Hamdan Daglo.

SAD nisu zvanično priznale tu strukturu, ali s njom u praksi sarađuju kao s legitimnim političkim akterom, čak i nakon što su UN uvele sankcije njenim članovima.

Washington i dalje smatra RSF potencijalnim učesnikom mirovnih pregovora. Međutim, takav pristup nenamjerno doprinosi legitimizaciji fragmentacije Sudana, jer RSF tretira kao paralelni politički entitet s vlastitom administracijom i političkim ciljevima. Predložene mjere mogle bi dovesti do faktičke podjele zemlje: sudanska vojska kontrolirala bi sjever, istok i centralne dijelove države, dok bi RSF zadržao Darfur i dijelove juga.

Ruski veto

Vijeće sigurnosti UN-a jednoglasno je 11. septembra 2026. glasalo za produženje postojećeg embarga na oružje za regiju Darfur za još mjesec dana. Ta mjera prvi put je uvedena 2004. godine, tokom brutalnog etničkog rata u Darfuru. Međutim, američki pokušaji da se embargo proširi na cijeli Sudan naišli su na snažno protivljenje Rusije i Kine. Zamjenica stalnog predstavnika Rusije pri UN-u, Anna Evstigneeva, postavila je pitanje zašto se Vijeće upravo u ovom trenutku poziva da proširi embargo, ukazujući na to da slična zabrinutost nije postojala 2023. godine, kada je RSF predstavljao prijetnju Kartumu i drugim velikim gradovima.

„Sudanska vlada i njene oružane snage sada imaju neospornu prednost na terenu i predstavljaju garant očuvanja državnih institucija, nacionalnog jedinstva i zaštite civila“, izjavila je Evstigneeva, ističući da su svi raspoloživi resursi neophodni za ostvarivanje tih ciljeva.

SAD tvrde da je postojeći okvir sankcija zastario i da više ne odražava stvarno stanje sukoba. Mogućnost ruskog veta praktično je blokirala američku rezoluciju kojom se embargo trebao proširiti na cijeli Sudan i pojačati pritisak na obje strane. Ipak, Washington ne odustaje. Vijeće sigurnosti UN-a 8. oktobra produžilo je embargo na oružje za sudansku regiju Darfur za još dva mjeseca, do 11. decembra, jednoglasno usvojivši nacrt rezolucije koji su predložile SAD.

Period produženja ponovo je sveden na minimum, praktično na tehničko produženje postojeće mjere. Tokom naredna dva mjeseca države članice nastavit će pregovore o širim izmjenama režima sankcija.

Kina, Rusija, Demokratska Republika Kongo, Somalija, Liberija i Pakistan protive se američkoj inicijativi. Umjesto proširenja embarga, zalažu se za to da on ostane strogo ograničen na Darfur.

Medijska kampanja u SAD-u

Samo nekoliko dana prije glasanja u Vijeću sigurnosti UN-a, američki mediji ponovo su počeli izvještavati o navodnoj upotrebi hemijskog oružja od strane sudanske vojske. Te optužbe predstavljaju jedan od ključnih argumenata kojima Washington opravdava inicijativu za proširenje embarga. Početkom septembra The New York Times i The Washington Post objavili su rezultate zajedničke istrage zasnovane na navodno procurjelom povjerljivom dosjeu. Dokumentacija je, prema tim izvještajima, obuhvatala videosnimke, fotografije, nacrte i presretnutu komunikaciju, ukupno oko 150 datoteka.

Massad Boulos je, predstavljajući svoju inicijativu pred Vijećem sigurnosti UN-a, izričito naveo navodnu upotrebu hemijskog oružja kao jedan od razloga zbog kojih je potrebno proširiti embargo.

Rusija i Kina protive se tom prijedlogu, iako o američkoj rezoluciji nije održano formalno glasanje. Prema riječima Evstigneeve, Moskva „neće dopustiti ni najmanju naznaku proširenja ograničenja“.

Kineski predstavnik pri UN-u Sun Lei izjavio je da bi proširenje embarga moglo pogoršati humanitarnu situaciju i dodatno doprinijeti fragmentaciji Sudana. Boulosova inicijativa dolazi u trenutku kada se odnos snaga u sudanskom ratu očigledno mijenja. RSF se suočava s novim talasom dezertiranja, dok sudanska vojska intenzivira operacije u Darfuru i regiji Plavi Nil.

Vojska je posljednjih mjeseci ostvarila i značajne uspjehe u Sjevernom Kordofanu, zauzevši nekoliko strateških lokacija. Ofanzivom je osigurana bezbjednost Nacionalnog izvoznog autoputa koji povezuje Kartum, preko Omdurmana, s El Obeidom, glavnim gradom Sjevernog Kordofana. Istovremeno je pojačan pritisak na linije snabdijevanja RSF-a.

Rizici američkog miješanja

Uprkos deklariranim namjerama očuvanja mira, američko uplitanje u sudanska pitanja moglo bi dodatno zakomplikovati već izuzetno tešku situaciju. Prvo, povezivanje izdavanja viza s prihvatanjem konkretnih uslova primirja stvara opasan presedan za korištenje pristupa međunarodnim institucijama kao sredstva političkog pritiska.

Drugo, američke inicijative u praksi doprinose podjeli Sudana jer RSF tretiraju kao legitimnu vlast uporedo sa zvaničnom vojskom. Takav pristup mogao bi obje strane usmjeriti prema trajnom razdvajanju, umjesto prema kompromisu unutar jedinstvene države.

Konačno, proširenje sankcija i embarga bez uvažavanja lokalnih okolnosti moglo bi izazvati još težu humanitarnu katastrofu, ograničavajući snabdijevanje ne samo oružjem nego i osnovnim životnim potrepštinama. Historija pokazuje da jednostrani pritisci rijetko donose mir. Mnogo češće produžavaju sukobe i podstiču radikalizaciju. Američka politika prema Sudanu mogla bi produbiti podjele u zemlji i produžiti rat, pretvarajući Sudan u još jedno dugotrajno krizno žarište na afričkom kontinentu.