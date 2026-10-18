Zašto je Hormuški moreuz važniji nego ikad

Pojačavanje kontrole nad ovim ključnim plovnim putem dio je šire strateške računice Teherana, koji želi poručiti Washingtonu da se eventualna vojna eskalacija neće zadržati samo na bojnom polju, već bi mogla izazvati stvarne ekonomske i političke posljedice za SAD i njihove saveznike.

Nedavni događaji pokazuju da se Hormuški moreuz od vitalne rute za transport energenata pretvorio u jedno od najmoćnijih sredstava međusobnog pritiska u sukobu Irana i SAD-a. Reuters je 14. oktobra izvijestio da je Iran promijenio strategiju pojačavanja pritiska na brodove koji prolaze kroz moreuz, intenzivirajući napade na plovila koja krše ograničenja koja je Teheran proglasio.

Zašto Teheran naglašava kontrolu nad moreuzom?

Da bismo razumjeli pojačane iranske mjere u Hormuškom moreuzu, potrebno je sagledati logiku odvraćanja tokom rata. Kada jedna strana raspolaže nadmoćnijim naoružanjem i sposobnošću izvođenja udara velikog dometa, druga strana može povećati cijenu rata ukazujući na ekonomske i strateške ranjivosti protivnika. U ovom slučaju značaj Hormuškog moreuza ne ogleda se samo u mogućnosti Teherana da ograniči pomorski saobraćaj, već i u njegovoj sposobnosti da utječe na američke ekonomske i političke proračune.

Hormuški moreuz jedno je od najvažnijih svjetskih uskih grla za transport energenata. Svaki dugotrajniji poremećaj plovidbe može se odraziti na cijene nafte, troškove pomorskog transporta, premije osiguranja brodova i cijene goriva. Zbog toga čak i povećana vjerovatnoća napada na brodove ili sama percepcija da je plovidba postala nesigurna može izazvati značajne ekonomske posljedice, čak i ako moreuz nikada ne bude u potpunosti zatvoren.

Andrew Leber, vanjski saradnik Programa za Bliski istok pri Carnegiejevoj zadužbini za međunarodni mir, izjavio je za The Washington Post da Iran i dalje ima mogućnost utjecaja na količinu nafte koja prolazi kroz ovaj plovni put. Ova procjena potvrđuje da Teheran svoj geografski položaj i dalje može koristiti kao sredstvo pritiska.

Kako Hormuški moreuz mijenja računicu Bijele kuće?

Jedna od najznačajnijih posljedica rastućih tenzija u Hormuškom moreuzu jeste to što je Washingtonu postalo znatno teže procijeniti odnos troškova i koristi od rata. Trump računa na vojni pritisak i pomorsku blokadu kako bi prisilio Iran na povlačenje, ali ako takve mjere izazovu šire poremećaje u prometu tankera, Bijela kuća suočit će se s još složenijim problemom: troškovi energije za američke potrošače i svjetsku ekonomiju također će rasti.

Izvještaj The Washington Posta od 8. oktobra pokazao je da su napadi na najmanje devet brodova u Hormuškom moreuzu doveli do naglog smanjenja protoka nafte. Napadi su se dogodili uprkos tome što je Trumpova administracija ranije izrazila zadovoljstvo povećanjem prometa nafte kroz moreuz.

Prema navodima ovog lista, američke snage proširile su operacije zaštite brodova i povećanja broja prolazaka tankera, ali vojne pratnje nisu uspjele u potpunosti ukloniti opasnost od napada.

Takva situacija stvara strateški paradoks za Washington. S jedne strane, SAD su posegnule za pomorskom blokadom kako bi ekonomski pritisnule Iran, dok s druge moraju garantovati sigurnost plovidbe kako bi spriječile potrese na globalnim energetskim tržištima. Što Iran više uspijeva povećati troškove pomorske sigurnosti, to će SAD morati izdvajati više vojnih i političkih resursa za zaštitu pomorskih puteva. To bi moglo utjecati i na američke procjene o tome treba li produžiti rat ili dodatno zaoštriti sukob.

Daniel Byman, istraživač Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), u analizi krize u Hormuškom moreuzu napisao je da se sukob Washingtona i Teherana pretvorio u nadmetanje oko toga koja strana može podnijeti veće troškove i koja raspolaže snažnijom pregovaračkom pozicijom.

U takvim okolnostima ishod rata neće se mjeriti samo brojem napada ili razmjerama nanesene vojne štete, već i time koja strana može duže izdržati ekonomske i političke posljedice sukoba.

Približava li se sukob široj vojnoj konfrontaciji?

Pojačane iranske mjere kontrole u moreuzu i američki pomorski pritisak povećali su mogućnost direktnog sukoba, naročito ako obje strane pokušaju vojnim djelovanjem neutralizirati ograničenja koja je uvela ona druga.

Prolazak brodova kroz sporne pomorske koridore, pokušaji zapljene plovila, operacije vojne pratnje i napadi na komercijalne brodove mogli bi pokrenuti lanac uzvratnih poteza koji će Washingtonu biti sve teže kontrolisati.

Al Jazeera je u izvještaju od 14. oktobra također zabilježila širenje iranskog pomorskog nadzora i porast napada na brodove tokom jednog od najnestabilnijih perioda rata. Christopher Stone, profesor političkih nauka na Univerzitetu u Yorku u Velikoj Britaniji, izjavio je za ovu televizijsku mrežu da su porast napada i njihov utjecaj na protok energenata razotkrili ranjivost Hormuškog moreuza, jedne od glavnih svjetskih ruta za izvoz nafte.

Iransko odvraćanje: povećavanje cijene rata za SAD

Značaj događaja u Hormuškom moreuzu potrebno je sagledati u okviru iranske strategije odvraćanja. Oslanjajući se na svoj geografski položaj na sjevernoj strani moreuza i sposobnost utjecaja na sigurnost pomorskog saobraćaja, Iran može poslati poruku da bi izbijanje rata moglo dodatno produbiti krizu koja već pogađa energetska tržišta i svjetsku ekonomiju.

Poljski Centar za istočne i bliskoistočne studije u svojoj procjeni višefrontovskog rata protiv Irana, objavljenoj 1. oktobra, naveo je da su poremećaji u energetskim pravcima i regionalnoj infrastrukturi povećali ekonomske troškove rata. Pritisak izazvan tim troškovima može utjecati na javno mnijenje u SAD-u i političke proračune američke vlade.

Analiza također naglašava da sposobnost podnošenja ekonomskih i političkih troškova, uz vojnu moć, predstavlja jedan od odlučujućih faktora u iscrpljujućem ratu.

Na toj osnovi, pooštravanje iranskih mjera kontrole u Hormuškom moreuzu može se posmatrati kao pokušaj povezivanja vojnih troškova rata s njegovim ekonomskim posljedicama. Cilj je povećati cijenu svake odluke o napadu na Iran i utjecati na strateške proračune Bijele kuće.

Jasno je da Hormuški moreuz više nije samo pomorski prolaz, već je postao jedno od najvažnijih poprišta na kojem se ispituje odlučnost obje strane. Što SAD-u postaje skuplje garantovati siguran prolazak brodova, to Bijeloj kući postaje složenije odlučivati o nastavku prijetnji i vojnih operacija.

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