Iranska vojska spremna da odgovori na svaku prijetnju

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - brigadni general Alireza Sheikh, osvrćući se na neprijateljsku prijetnju Iranu korištenjem "majke bombi" u ratu s Iranom, izjavio je: Otac i majka bombi su iranska nacija, a narod će odgovoriti na neprijateljske ekscese; stoga nema zabrinutosti u tom pogledu.

Zamjenik načelnika generalštaba dodao je: „Ove izjave su dio propagandnih alata neprijatelja za zastrašivanje i prisiljavanje iranske nacije na povlačenje sa svojih pozicija; ali iranski narod nastavlja svojim putem sa snagom i čvrstoćom.“

Navodeći da iranska nacija može imati utjecaj na svoje misli i strategije koji prevazilazi proračune neprijatelja, dodao je: „Narod je živ i, kao što se može vidjeti, proces razvoja zemlje se nastavlja.“

Brigadni general Šeik naglasio je da neprijatelj treba znati da se suočava s ujedinjenom i snažnom nacijom i rekao: „Neprijatelj ne može postići svoje ciljeve protiv takve nacije jer civilizacija ne eksplodira bombom.“

Osvrćući se na historijsku starinu iranske civilizacije, primijetio je: „Civilizacija iranske nacije ukorijenjena je u dugoj historiji, i u poređenju s ovom pozadinom, Amerika zauzima samo dio svjetske historije.“

Govoreći o spremnosti oružanih snaga da se suoče s potencijalnim prijetnjama, zamjenik izvršnog oficira vojske naglasio je: "Važna je spremnost vojske i drugih oružanih snaga da odgovore na prijetnje, i u tom smislu, izvršene su potrebne pripreme, i danas je vojska spremna da odgovori na svaku prijetnju prstom na okidaču." Što se tiče statusa modernizacije opreme vojske Islamske Republike Iran nakon Ramazanskog rata, također je rekao: "Hvala Bogu, oprema vojske je ažurirana, a obezbijeđena je potrebna spremnost za odgovor u skladu s nivoom prijetnji."