Poruka Vođe Islamske revolucije povodom rođenja hazreti Zejneb i Dana medicinskih sestara i bolničara

▪️ Puni tekst ove poruke glasi:

📝 U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

▪️Petog džumadiu-l-evela svake godine obilježava blagoslovljeno rođenje žene koja je odrasla u sjeni ljubavi, odgoja i bliskosti petero čistih, mir i blagoslov Allaha neka je na njih, koji se smatraju najboljim Božanskim stvorenjima. Odgoj i rast Zejneb el-Kubre, mir neka je na nju, u ovoj blistavoj školi tokom više od pedeset godina otkrili su raznoliku manifestaciju elemenata časti i superiornosti u ovoj sjajnoj zvijezdi vijekova da je ona oduvijek bila izvor hvale, divljenja i ponosa među Božijim evlijama. Vrhunac njenog sjaja dogodio se u epu Ašure. S jedne strane, ona je bila nesebičan izljev saosjećanja, dobrohotnosti i strpljive tuge prema potlačenima u ravnici Kerbele; a s druge strane, bila je jedan od najčasnijih simbola snage i hrabrosti.

▪️Historija islamskog pokreta i revolucije od početka je puna prizora prisustva inspirisanog hazreti Zejneb među ženama i djevojkama Irana. Ova tema je dobila nevjerovatan kvalitet i kvantitet tokom perioda neviđenog prisustva nacije na ulicama tokom Treće svete odbrane. Sada su zejnepske žene islamskog Irana, sa svojim snažnim prisustvom u raznim arenama, posebno na trgovima u gradovima i selima, pioniri praktičnog objašnjenja i otpora iza linija rata; tako da tirani ovog vremena, koji uvijek žele patnju, bol i ugnjetavanje ove nacije, ne vide u sebi sposobnost da se suoče s tom masovnom vojskom.

▪️Ljudi zemlje koja voli Čistu Poslanikovu Porodicu, neka ih Allah blagoslovi i podari im mir, s pravom su odredili rođendan hazreti Zejneb Danom medicinskih sestara iz poštovanja prema njenoj ljubaznosti i saosjećanju prema onima koji pate i požrtvovanju za njih; jer mnoge od ovih moralnih osobina i ljudskih vrijednosti su očigledne u vrijednoj i čestitoj zajednici medicinskih sestara i bolničara. Uloga medicinskih sestara, kao i nekih drugih zanimanja poput ljekara, učitelja i prosvjetnih radnika, vjerskih službenike i humanitarnih radnika, je revitalizirajuća i nadahnjujuća uloga. Stoga se medicinske sestre ponekad smatraju melekima milosrđa, i to kada, suočene s razdražljivošću i nestrpljivošću ljudi koji pate i pate, pružaju mir i nadu, te poboljšanje i izlječenje pacijenata, i kao rezultat toga, spuštanje Božanske milosti. Naravno, uloga medicinskih sestara i bolničara u liječenju pacijenata, za razliku od uloge doktora, zahtijeva kontinuirano, uporno i strpljivo prisustvo. Učinak takvog prisustva nadilazi fizička pitanja i predstavlja olakšanje za mentalnu i duhovnu bol, te u mnogim slučajevima sprječava da bolesnik padne u očaj. Dakle, ono što je izvan odgovornosti liječnika postiže se ispunjavanjem ove saosjećajne uloge.

▪️U vrijeme kada zla mreža arogancije ne preza od bilo kakvog pokušaja nanošenja svih vrsta ugnjetavanja i zločina slobodnim i otpornim nacijama, posebno iranskoj naciji, i nastoji nametnuti patnju velikoj iranskoj naciji, uključujući i stvaranje svih vrsta ograničenja vezanih za medicinska i farmaceutska pitanja, posvećivanje pažnje medicinskim sestrama, jačanje zajednice medicinskih sestara, očuvanje i promoviranje znanja, vještina, sposobnosti, vitalnosti, motivacije i dostojanstva medicinskih sestara i bolničara, posebno onih koji su se posvetili radu u javnim ustanovama, ima važan uticaj na fizičko i mentalno zdravlje i sigurnost društva.

Stoga se očekuje da zdravstveni službenici, u skladu sa svojim predanim ponašanjem, smatraju ova važna pitanja svojim prioritetom.

▪️Čestitam ova dva praznika dragoj naciji, savjesnim i snažnim ženama islamske domovine, a posebno medicinskim sestrama i bolničarima.

▪️Na kraju, molim za Božansku milost za potlačene i nesebične medicinske sestre i bolničare koji su poginuli kao šehidi, posebno šehide u drugom i trećem nametnutom ratu i uličnim nemirima u januaru 2026. godine, i nadam se da će molitvama našeg Imama, neka Bog ubrza njegov povratak, Svemogući Bog podariti iranskoj naciji veću čast i moć nego ikad prije i sve što je dostojno slijeđenja škole hazreti Zejneb, mir neka je s njom.



✍️Sejjid Modžtaba Huseini Hamenei

🗓16. oktobar 2026.