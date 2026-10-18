Skriveni troškovi rata za američku ekonomiju u sjeni strateške poluge Hormuškog moreuza / Rat s Iranom poremetio je Trumpove proračune

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Rat s Iranom više nije samo vojno i diplomatsko pitanje; njegove posljedice postepeno postaju očigledne u cijeni benzina, troškovima života i američkim političkim proračunima. S druge strane, Hormuški moreuz postao je strateška poluga koja može utjecati na energetska tržišta i sigurnost plovidbe, pokazujući da vojna superiornost ne garantira nužno sigurnost plovidbe i stabilnost globalnih tržišta.

Što duže sukob traje i što su izgledi za njegov kraj manje jasni, to će njegove ekonomske i političke posljedice biti izraženije. Glavno pitanje sada je može li Washington postići svoje ciljeve u ovom sukobu bez nametanja velike cijene svojim građanima?

Rat s Iranom; i ekonomski i strateški trošak

U tom kontekstu, dr. Ali Al-Idrisi, egipatski profesor ekonomije, rekao je u intervjuu za novinsku agenciju ABNA o ekonomskim posljedicama rata protiv Irana za Sjedinjene Američke Države: Rat s Iranom nameće dvostruku cijenu Trumpovoj administraciji, ekonomsku cijenu koju snose američki građani i stratešku cijenu koja se odnosi na sposobnost Sjedinjenih Američkih Država da zaštite svoje interese i saveznike na Bliskom istoku. Iz ekonomske perspektive, gubici nisu ograničeni samo na direktne vojne troškove, već se protežu i na veće troškove transporta, osiguranja i energije, rastuće inflacijske pritiske i mogućnost da će Federalne rezerve biti prisiljene održavati visoke kamatne stope.

Ekonomista je primijetio da je inflacija u SAD-u porasla na 3,7% u odnosu na prethodnu godinu u septembru, dok su cijene benzina porasle za 9,1% u istom mjesecu. Prosječna cijena benzina u julu premašila je 4 dolara po galonu, jer su se sukobi nastavili, a protok energije kroz Hormuški moreuz bio poremećen.

Neizvjestan ishod rata; test Trumpove popularnosti i pobjeda republikanaca

- Na sigurnosnom frontu, nastavak rata stavlja Washington pred tešku jednačinu: Iako Sjedinjene Države imaju veliku vojnu prednost, sama ta prednost ne garantuje sigurnost pomorske plovidbe niti sprječava Iran da koristi nekonvencionalna sredstva poput ciljanja brodova i povećanja troškova globalne trgovine, rekao je.

Al-Idrisi je nastavio: Za Trumpa lično, opasnost leži u jazu između njegovih obećanja i troškova koje birači osjećaju svaki dan. Ako vojne operacije ne dovedu do jasnog političkog i sigurnosnog ishoda, rat bi se mogao pretvoriti od alata za dokazivanje moći u teret za Trumpovu popularnost i šanse njegove stranke na međuizborima u Kongresu sljedećeg novembra. Nedavni izvještaji ukazuju na široko rasprostranjeno javno protivljenje mogućnosti rata.

Naglasio je: Što se tiče cijena goriva i roba, problem nije samo benzin; porast cijena energije prenosi se na transport, hranu, uvoznu robu i troškove proizvodnje. Međutim, utjecaj rata mora se odvojiti od drugih faktora, kao što su problemi s opskrbom, troškovi transporta i dešavanja na globalnim tržištima energije. Stoga se inflacija u SAD-u ne može u potpunosti pripisati ratu, iako je rat očito povećao pritiske.

Hormuški moreuz; Karta strateškog pritiska protiv američke vojne moći

Idrisi je nastavio rekavši da Iran može uveliko koristiti svoj geografski položaj u Hormuškom moreuzu kao kartu strateškog pritiska, čak i s obzirom na značajnu razliku u konvencionalnoj vojnoj moći između zemlje i Sjedinjenih Američkih Država.

Naglasio je da se moć u ovoj oblasti ne mjeri samo brojem aviona, brodova i raketa, već i sposobnošću utjecaja na tokove energije i povećanja troškova njihovog osiguranja i transporta.

Egipatski ekonomista je nastavio: U normalnim okolnostima, oko petine svjetskih rezervi nafte prolazi kroz Hormuški moreuz, a svaki široko rasprostranjeni i dugotrajni poremećaj u njemu ima utjecaj koji se proteže izvan zemalja Perzijskog zaljeva na industrijske ekonomije i potrošače u različitim dijelovima svijeta.

Dodao je: „Nedavni događaji pokazali su da prijetnja brodarstvu može povećati cijenu nafte, brodarstva i osiguranja čak i prije nego što dođe do dugoročne nestašice opskrbe.“

Al-Idrisi je nastavio: „Istovremeno, treba reći da Iran ne mijenja ravnotežu snaga bez troškova, a poremećaj brodarstva ne znači da ima potpunu kontrolu nad moreuzom. Sjedinjene Države, zauzvrat, nameću pomorsku blokadu Iranu i nastavljaju operacije zaštite brodarstva, dok je Iran pod pritiskom u pogledu izvoza nafte i deviznih resursa. Dakle, suočavamo se s obostranom borbom oko slobode plovidbe i protoka energije.“