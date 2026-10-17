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Povlačenje Snaga narodne mobilizacije iz Jurf al-Nasra dovest će do povratka terorizma

17 oktobar 2026 - 20:36
News ID: 1879335
Povlačenje Snaga narodne mobilizacije iz Jurf al-Nasra dovest će do povratka terorizma

ABNA24: Mohammad al-Hasnawi, irački parlamentarac iz Pokreta za prava, danas (četvrtak) naglasio je neophodnost kontinuiranog prisustva Snaga narodne mobilizacije i Islamskog otpora u području Jurf al-Nasra i upozorio da će povlačenje snaga sigurnosti iz ovog područja dovesti do povratka terorizma i prijetnji svetim mjestima u Kerbeli.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Mohammed al-Hasnawi, irački parlamentarac iz Pokreta za prava, objavio je: Napori nekih stranaka da povuku Snage narodne mobilizacije iz područja Jurf al-Nasr u pokrajini Babil imaju jasne i brojne razloge koji su svima očigledni. 

Dodao je: Geografija Jurf al-Nasra mora se sačuvati, jer je povezana sa stazama i putevima koji vode do svetih mjesta u pokrajini Kerbela.

Irački parlamentarac je istakao: Svako ko tvrdi da je hrabar trebao bi doći u Jurf al-Nasr kako bi održao sigurnost svete Karbale i drugih područja koja su povezana sa Jurf al-Nasrom.

Al-Hasnawi je objasnio: Prisustvo otpora i Snaga narodne mobilizacije u ovom području zabilježeno je u historiji. Žrtvujući mnoge šehide i krv, stvorili su hrabrost kako terorizam ne bi mogao prodrijeti i proći kroz ovo područje.

Naglasio je: Prolazak kroz ovo područje znači dolazak do svete Kerbale.

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