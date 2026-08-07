Britanski sindikalni lideri pozivaju premijera da okonča britansku podršku ilegalnom američko-izraelskom ratu protiv Irana

U otvorenom pismu premijeru, koje su mediji objavili u petak, čelnici deset britanskih sindikata, koji predstavljaju više od 2,3 miliona radnika, pozvali su Burnham da prestane pružati podršku ilegalnom američko-izraelskom ratu protiv Irana i da se umjesto toga fokusira na krizu troškova života u zemlji.

„Razorni, ilegalni rat SAD-a i Izraela protiv Irana produbljuje krizu troškova života s kojom se suočavaju naši članovi i britanska javnost“, navodi se u otvorenom pismu Burnhamu, ističući da poremećaji uzrokovani ratom pogoršavaju krizu troškova života u Velikoj Britaniji.

„Prekid svjetskih zaliha hrane i energije šteti zajednicama ovdje u Britaniji i ima katastrofalan utjecaj na globalni jug“, navodi se.

Čelnici britanskih sindikata rekli su da su ohrabreni fokusom nove laburističke vlade na krizu troškova života, ali su izrazili duboku zabrinutost zbog bilo kakvog odobrenja datog SAD-u da koristi svoje baze protiv Irana.

„Ohrabruje nas fokus nove vlade na troškove života i mjere koje preduzima kako bi život učinila pristupačnijim. Međutim, duboko smo zabrinuti što je ista vlada odobrila američke zračne napade iz baza na britanskim teritorijama kao dio rata protiv Irana“, rekao je predstavnik velike grupe britanskih radnika u pismu premijeru britanske Laburističke stranke.

Pozvali su Burnhama da izvrši pritisak na američkog predsjednika Donalda Trumpa kako bi brzo okončao američko-izraelski rat protiv Irana.

Burnham je, odmah nakon što je preuzeo dužnost prošlog mjeseca, dozvolio korištenje RAF-a Fairford u Gloucestershireu i teritorije Diego Garcia u Indijskom okeanu kako bi se pomoglo SAD-u u ilegalnom ratu agresije protiv Irana.

Burnham je 21. jula odobrio daljnje korištenje britanskih vojnih baza od strane Sjedinjenih Država za vojnu agresiju protiv Irana, održavajući politiku koju je uspostavio njegov prethodnik, Keir Starmer.

Burnhamovo odobrenje kontinuiranog doprinosa američkoj agresiji protiv Islamske Republike uslijedilo je nakon još jedne neprijateljske odluke britanske vlade da Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) označi prema britanskom takozvanom zakonodavstvu o „državnim prijetnjama“.

Krajem prošlog mjeseca, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi upozorio je Veliku Britaniju da ne pruža podršku agresorima koji vode rat protiv Islamske Republike.

Iranski šef diplomatije izdao je upozorenje u direktnom telefonskom pozivu svom britanskom kolegi Edu Milibandu 31. jula.