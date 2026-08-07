Izraelske snage su ubile 300 palestinske djece od 'primirja' u Gazi: UNICEF

Agencija UN-a je izjavila da se u prosjeku ubija jedno dijete svaki dan, uprkos sporazumu koji ima za cilj zaustavljanje izraelske vojne agresije i omogućavanje punog dotoka humanitarne pomoći i zaliha pomoći.

UNICEF je upozorio da tekuće smrti otkrivaju neuspjeh primirja u zaštiti djece. Pozvali su na hitne mjere za okončanje neprijateljstava i proširenje humanitarnog pristupa na cijeloj blokiranoj palestinskoj teritoriji.

„Primirje koje u prosjeku ostavlja jedno dijete mrtvim svaki dan je neuspješno za djecu“, rekao je regionalni direktor UNICEF-a za Bliski istok i Sjevernu Afriku, Edouard Beigbeder. „Sa stotinama djece povrijeđene, od kojih su mnoge teško, djeca u Gazi još uvijek čekaju kraj nasilja koji im je obećan.“

Prema UNICEF-u, porodice ostaju ograničene na otprilike jednu trećinu Pojasa Gaze, živeći u opasnim uvjetima usred uništenih zgrada, ruševina i nagomilanog čvrstog otpada. Djeca se i dalje suočavaju s akutnim rizicima od pothranjenosti, bolesti, nesigurne vode za piće i oštećenih sanitarnih sistema.

Beigbeder je napomenuo da nedavne najave o sljedećoj fazi primirja nude obnovljenu nadu za okončanje izraelske agresije i povećanje humanitarne pomoći.

„Najave date posljednjih dana postavljaju mapu puta za sljedeću fazu primirja, uključujući korake ka okončanju neprijateljstava i povećanju humanitarne pomoći. Ovo nudi novu nadu i šansu da se konačno zaustavi ubijanje djece“, rekao je.

„Za djecu u Gazi, test je jednostavan. Da li ubijanje prestaje? Da li im pomoć stiže u većem obimu? Da li se bolnice ponovo otvaraju i da li teče voda? Hoće li se djeca sigurno vratiti u školu u septembru? Djeca su i ranije čula obećanja. Ovaj put, sporazumi se moraju pretvoriti u djela.“

UNICEF je pozvao izraelski režim da ispuni svoje obaveze prema međunarodnom humanitarnom pravu i pravu ljudskih prava. Agencija je pozvala Izrael da zaštiti djecu, osigura pristup osnovnim uslugama, uključujući zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, sigurnu vodu i hranu, te omogući siguran, brz i nesmetan humanitarni pristup onima kojima je pomoć potrebna.