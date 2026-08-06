Trump je sve frustriraniji zbog iranske odmazde, suočio se s Hegsethom zbog nestašice municije: Izvještaj

Prema izvještaju koji je u srijedu objavio The Washington Post, sukob se dogodio u Camp Davidu prošlog petka, gdje je Trump tražio odgovore od Hegsetha o tome zašto mu je očigledno data "netačna slika" američkih vojnih sposobnosti dok se Washington suočava s nestašicom vođenih raketa dugog dometa i presretača protivvazdušne odbrane.

Nedostaci su postali ograničenje američkim vojnim opcijama, s obzirom na to da Sjedinjene Države, između ostalog, imaju manjak sistema za odbranu na velikim visinama (THAAD) potrebnih za zaštitu američkog osoblja stacioniranog u bazama koje su postale žrtve iranske odmazde.

Prema riječima dvije osobe upoznate sa situacijom, koje je citirao The Post, Trumpova frustracija zbog situacije je proključala tokom sastanka kabineta.

Frustracija je kulminirala zbog "zašto je on (Hegseth) očigledno bio zaveden ekstremnim nedostacima municije koji sada prijete da ograniče vojne opcije s Iranom", rekli su izvori za dnevne novine.

Trump je rekao Hegsethu da vjeruje da je problem s municijom "riješen", rekli su.

Hegseth je navodno pripisao odgovornost za nedostatke i neuspjeh u adekvatnom komuniciranju njihovog obima zamjeniku sekretara za rat Stephenu Feinbergu.

Bijela kuća je, međutim, snažno negirala da je došlo do sukoba.

Sekretarica za štampu Karoline Leavitt rekla je za The Post da je izvještaj "lažan" i odbacila je tvrdnju o sporu između Trumpa i Hegsetha.

Iscrpljivanje THAAD sistema je posebno značajno za američke snage, s obzirom na to da su iranski napadi usmjereni na američko osoblje i položaje u regiji.

Nestašice su također navedene kao razlog zašto se Trump suzdržao od naređivanja dodatnih velikih udara na Iran.

Krajem prošlog mjeseca, američki istraživački portal Intercept citirao je američkog zvaničnika koji je rekao da je Iran pokazao sve veću sposobnost napada na američke vojne objekte širom zapadne Azije kombinirajući dronove s naprednim balističkim raketama.