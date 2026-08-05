Jemenske oružane snage gađaju još jedan saudijski naftni tanker u Crvenom moru

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - U saopćenju u srijedu, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, brigadni general Yahya Saree, rekao je da je tanker, identificiran kao Wafa, pogođen uz obalu Yanbua s "brojnim balističkim projektilima", napominjući da je napad bio "precizan".

Prema riječima glasnogovornika, operacija je izvedena "u provedbi odluke Oružanih snaga Jemena da nametnu pomorsku blokadu saudijskom neprijatelju" i da se pojača jednačina "blokade za blokadu".

Napomenuo je da je posljednji štrajk doveo do osam saudijskih tankera koji su bili na meti od objave blokade 22. jula.

Saree je također rekao da je 29 saudijskih tankera s naftom spriječeno da nastavi svoje putovanje i primorani da se vrate u Crvenom i Arapskom moru.

On je dalje naveo da je nakon pooštravanja pomorske blokade iz moreuza Bab al-Mandab, Saudijska Arabija počela preusmjeravati svoje naftne tankere prema sjevernom dijelu Crvenog mora.

"Oružane snage Jemena potvrđuju da će se njihove operacije nastaviti i eskalirati u gađanju saudijskih tankera za naftu u sjevernom dijelu Crvenog mora kako bi zatvorile sve pristupne tačke i spriječile njihov prolaz", rekao je glasnogovornik.