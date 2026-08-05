CNN: Rat s Iranom uzrokovao je značajno smanjenje američkih zaliha raketa

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), prema ovom izvještaju, američka vojska je potrošila oko 80 posto presretačkih raketa sistema THAAD i skoro polovinu presretačkih raketa sistema Patriot. Prema CNN-u, visoki američki vojni komandanti upozorili su na zabrinjavajući pad zaliha municije Pentagona.

Mreža je također izvijestila, pozivajući se na dobro obaviještene izvore, da su prije početka rata SAD imale oko 452 THAAD rakete i skoro 2.200 presretačkih raketa Patriot.

Izvještaj se nastavlja navodeći da je pad zaliha sistema protivvazdušne odbrane izazvao zabrinutost i u zemljama Perzijskog zaljeva. Prema CNN-u, ove zemlje su zabrinute da će, ako tenzije eskaliraju, pad zaliha američkih sistema ograničiti njihovu sposobnost da se suprotstave potencijalnim napadima raketama i dronovima.

U izvještaju se također tvrdi, pozivajući se na podatke Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), da su SAD posljednjih mjeseci ispalile između 1.500 i 1.600 Patriot raketa i oko 200 THAAD raketa sistema.

Istovremeno, CBS News je izvijestio, pozivajući se na dobro obaviještene izvore, da su Sjedinjene Države u ratu s Iranom iskoristile gotovo sve svoje globalne zalihe vođenih raketa dugog dometa, uključujući Taktički raketni sistem američke vojske (ATACMS) i precizne udarne rakete.

Ranije je Reuters u sličnom izvještaju izvijestio da je većina američkih vođenih raketa dugog dometa korištena u sukobu.