Zaljevske države više nisu spremne da budu domaćini američkih vojnih baza

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki istraživač je u intervjuu za web stranicu Responsible Statecraft izjavio da su arapske države Perzijskog zaljeva nezadovoljne onim što smatraju neadekvatnom sigurnosnom podrškom SAD-a.

Robert Kagan je također naglasio da oslanjanje samo na zračne napade nije dovoljno za postizanje vojnih ili političkih ciljeva, te je, osvrćući se na jugoslavenski rat 1990-ih, rekao da je Srbija bila spremna na povlačenje tek nakon što se pojavila mogućnost kopnenih operacija, a ne samo kao rezultat zračnih napada.

Pozivajući se na ovo iskustvo, ovaj američki istraživač tvrdi da je Washington vrlo dobro znao da uništavanje iranskog nuklearnog programa ili promjena političke strukture zemlje nije moguće samo zračnim napadima.

Također je uporedio trenutnu situaciju s ratom u Iraku 2003. godine, rekavši da je današnje strateško okruženje fundamentalno drugačije od prije dvije decenije zbog uspona Rusije i Kine.

U drugom dijelu svog govora, Kagan se osvrnuo na ulogu lobističkih grupa u američkoj domaćoj politici i rekao da se taj utjecaj ne ograničava samo na proizraelske lobije.

Također je smatrao da je širenje islamofobije u američkom društvu jedan od faktora koji utiču na podršku dijela javnog mnijenja u zemlji cionističkom režimu, te je tvrdio da se režim na ovom prostoru predstavlja kao "tvrđava protiv islama".